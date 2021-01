Les célébrités réagissent à la suspension permanente du compte Twitter du président Donald Trump.

La société a interdit le compte @realdonaldtrump pour de bon vendredi, invoquant le risque que le président incite à de nouvelles violences. Twitter a d’abord exclu Trump de son compte mercredi pour des messages incendiaires après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut le Capitole, mais la société a levé la suspension le lendemain.

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors de Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation à la violence supplémentaire », a déclaré un déclaration de l’entreprise vendredi soir.

De nombreuses stars ont applaudi la décision à la suite de l’annonce de la société.

Chrissy Teigen a simplement écrit: « AAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHHA … »

« Qu’est-ce que le (juron) t’a pris si longtemps @jack? » a demandé Julia Louis-Dreyfus, s’adressant au PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Mark Ruffalo a remercié Twitter, tandis que Mark Hamill demanda: « Et comment va ta journée? » avec une capture d’écran du compte suspendu du président.

« L’année s’améliore à nouveau », a écrit Jameela Jamil.

Co-hôte « The View » Meghan McCain a retweeté l’annonce de Twitter et a ajouté un avertissement: « Il va brûler la Maison Blanche. »

D’autres, cependant, ont contesté la suspension.

« Si vous êtes à droite ou pas réveillé ou que vous voulez soulever des questions sur l’intégrité de notre système électoral, vous êtes le suivant », a écrit Megyn Kelly.

Utilisateur @ ozzygutierrez1 a répondu à Kelly qu ‘ »il y a une différence entre soulever des questions sur l’intégrité de notre système électoral et saper activement nos institutions et plaider pour la violence comme il l’a fait ».

Ancienne star du feuilleton Antonio Sabato Jr. tweeté directement au PDG de Twitter.

«Vous êtes des sacs de saletés diaboliques Twitter @jack», a-t-il écrit, qualifiant Trump de «le plus grand président de l’histoire».

Comédien Sarah Cooper a remis en question l’état d’esprit du président suite à l’interdiction.

« Euh, » écrit-elle. « Quiconque craignait de perdre la tête. Qui diable va lui expliquer que ses précieux abonnés Twitter sont tous partis »

Hôte « The View » Whoopi Goldberg vient d’écrire: «Enfin» et le comédien Wanda Sykes a appelé Twitter à suspendre davantage de comptes.

« ENFIN! » elle a écrit. « Pouvons-nous les mettre sur un plan familial? Don Jr, Ivanka, Eric, Tiffany, Jared, vous aussi Melania … Fermez tous ces scélérats! »

Selon l’auteur Stephen King, Twitter « a finalement eu marre des mensonges de Trump (jurons) et a emporté son mégaphone. »

« Bien, » ajouta-t-il. « Cela me rend fier d’être un Twitterhead. »

Hillary Clinton a rappelé l’un de ses tweets passés lors des élections de 2016 au cours desquelles elle s’est présentée contre Trump à la présidence. À l’époque, elle a tweeté à Trump, «Supprimez votre compte».

Vendredi, Clinton a refait surface son ancien tweet avec un emoji coché.

Pendant ce temps, le fils de Trump Donald Trump Jr. a tweeté que « la liberté d’expression n’existe plus en Amérique ».

« Il est mort avec la grande technologie et ce qui reste n’est là que pour quelques élus », a-t-il ajouté.

Billy Eichner a plaisanté sur le fait d’aller plus loin que la suspension de Twitter.

« Ne lui interdisez pas simplement de Twitter, FORCEZ-le à rejoindre Bumble », a-t-il écrit. Le comédien a également plaidé en plaisantant pour Dorsey de « s’il vous plaît, prenez-moi ensuite ».

« J’ai besoin de sortir d’ici, j’ai des choses à faire », at-il ajouté.

« Félicitations à la campagne #BeBest pour avoir enfin obtenu des résultats! » a écrit le compte Twitter pour «L’émission quotidienne avec Trevor Noah», faisant référence à la campagne anti-intimidation de la première dame Melania Trump.

« Twitter a finalement interdit Trump! » a écrit Sacha Baron Cohen, qui a appelé à Twitter d’interdire le président dans le passé. « Nous l’avons fait! »

Contributeur: Jessica Guynn