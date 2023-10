Hillary Clinton appelle à « déprogrammer » les fans de Donald Trump — RT World News

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine a affirmé que les partisans de son ex-rival républicain étaient des « membres d’une secte ».

L’ancienne candidate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a suggéré que les partisans de celui qui l’a battue aux élections de 2016, Donald Trump, « déprogrammation formelle » afin que les politiciens de Washington puissent être libérés de leurs pressions intimidantes. « extrémisme. »

« Un grand nombre de ces extrémistes – ces extrémistes de MAGA – prennent leurs ordres de marche de Donald Trump, qui n’a plus aucune crédibilité, quelle que soit la mesure », Clinton a déclaré dans une interview diffusée jeudi par CNN. « Il n’est là que pour lui-même. . ., et quand rompent-ils avec lui ? À un moment donné, vous savez, il faudra peut-être une déprogrammation formelle des membres de la secte, mais quelque chose doit se produire.

Clinton a déploré que « sain » Les républicains sont trop intimidés par les partisans de Trump pour travailler avec les démocrates sur des solutions aux problèmes américains. «Ils disent et font souvent des choses qu’ils savent mieux que dire ou faire» » a-t-elle dit à propos des républicains du Congrès. « Et cela nous obligera à vaincre ces mesures les plus extrêmes et ceux qui les promeuvent, afin d’essayer de parvenir à un terrain d’entente, où les gens pourront à nouveau travailler ensemble. »















Clinton a sapé sa campagne de 2016 lorsqu’elle a dénigré une grande partie de l’électorat américain en disant aux donateurs politiques que la moitié des partisans de Trump appartiennent à un pays. « panier de déplorables » – pour ceux qui sont « raciste, sexiste, homophobe, xénophobe, islamophobe ». Elle s’est excusée après que ses commentaires aient été rendus publics le lendemain, affirmant qu’elle avait été « grossièrement généraliste ». L’année précédente, elle a suggéré que l’Amérique devait avoir « camps pour adultes » un commentaire que les critiques avaient l’habitude de suggérer qu’elle avait des instincts totalitaires.

L’interview de CNN présentait des échos de ces gaffes passées, Clinton suggérant que les partisans de Trump – le principal candidat républicain à la présidentielle de 2024 – sont des sectaires motivés par le sectarisme. « Lui et sa forme politique très négative et méchante résonnent en eux. » dit-elle. « Peut-être qu’ils n’aiment pas les migrants. Peut-être qu’ils n’aiment pas les homosexuels, les Noirs ou la femme qui a obtenu une promotion au travail qu’ils n’ont pas obtenue.

Clinton a ajouté que Trump « Rendre sa grandeur à l’Amérique » slogan invitait les électeurs nostalgiques à « retourner dans un endroit où les gens pourraient être responsables de leur vie, se sentir responsabilisés, dire ce qu’ils veulent, insulter quiconque se met en travers de leur chemin. » Ironiquement, Bill Clinton a utilisé le même slogan lors de sa campagne présidentielle en 1992, puis a critiqué l’expression comme étant raciste lorsque Trump l’a utilisée en 2016.

Après les deux mandats présidentiels de son mari, Hillary Clinton a été sénatrice de 2001 à 2009 et secrétaire d’État sous le président de l’époque, Barack Obama. Elle a déclaré que les politiciens de Washington avaient eu des affrontements partisans dans le passé, « Mais il n’y avait pas cette petite queue d’extrémisme qui agitait le chien du Parti républicain, comme c’est le cas aujourd’hui. »

L’emprise de Trump sur les électeurs républicains ne sera brisée que lorsque le président Joe Biden, le démocrate sortant, le battra en 2024, a déclaré Clinton. « C’est comme une secte, et quelqu’un doit briser cet élan. » dit-elle, ajoutant : « J’espère que ce sera la fin, que la fièvre retombera et que les Républicains pourront alors essayer de recommencer à se battre sur des questions entre eux et à élire des gens qui sont au moins responsables et responsables. »