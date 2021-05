Hillary Clinton affirme que la foule du Capitole a tué un flic… Twitter lui rappelle que la seule personne TUÉE était un partisan de Trump — RT USA News

L’ex-candidate présidentielle Hillary Clinton, exagérant la gravité de l’émeute du Capitole américain après que les républicains aient bloqué une enquête spéciale, a faussement affirmé que la foule avait tué un officier de police. Les utilisateurs de Twitter ont rapidement mis les choses au clair.

« Une foule en colère a attaqué notre Capitole, nos législateurs et nos élections », Clinton a tweeté vendredi, après que les républicains du Sénat aient bloqué un vote sur une loi qui créerait une commission pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier. « Ils ont tué un policier. Et les dirigeants républicains préféreraient que nous n’en sachions pas tous plus sur ce qui s’est passé.

Une foule en colère a attaqué notre Capitole, nos législateurs et notre élection. Ils ont tué un policier. Et les dirigeants républicains préféreraient que nous n’en sachions pas tous plus sur ce qui s’est passé. – Hillary Clinton (@HillaryClinton) 28 mai 2021

Clinton est loin d’être le seul démocrate de haut niveau à avoir dramatisé l’attaque du Capitole pour diaboliser l’ancien président Donald Trump, qu’ils accusaient d’avoir incité le « insurrection, » et dépeint son soutien comme « terrorisme intérieur ». En fait, le président Joe Biden a qualifié à plusieurs reprises cet incident de pire attaque contre la démocratie américaine depuis la guerre de Sécession.





Aussi sur rt.com

L’enquête sur les émeutes du Capitole des États-Unis est bloquée alors que les républicains du Sénat utilisent FILIBUSTER pour bloquer l’action sur le projet de loi créant une commission de style 9/11







Cependant, sa déclaration était peut-être l’une des plus manifestement fausses. Les émeutiers ont été initialement blâmés pour la mort de cinq personnes, mais quatre d’entre elles – dont trois partisans de Trump et l’officier de police du Capitole américain Brian Sicknick – sont décédées de problèmes de santé.

Contrairement aux premiers rapports des médias affirmant qu’il a été matraqué à mort, Sicknick est décédé après avoir subi deux accidents vasculaires cérébraux dans son bureau, quelques heures après la fin de l’émeute. Après des mois de retard dans l’enquête sur sa mort, le médecin légiste en chef de Washington a déclaré en avril que l’officier était décédé de causes naturelles.

Comme les commentateurs de Twitter l’ont souligné à Clinton, la seule personne qui a été tuée pendant l’émeute était la partisane de Trump Ashli ​​Babbitt, qui a été abattue par un policier encore non identifié alors qu’elle tentait de grimper par une fenêtre cassée dans le hall du Président, près de la chambre de la maison.

Tu es un putain de menteur ! Comment ce message est-il toujours en ligne alors qu’il s’agit d’une désinformation évidente? La seule personne tuée le 6 était un vétéran américain qui a été abattu par un officier du Capitole inconnu ! Ashli ​​Babbitt ! DITES SON NOM https://t.co/mUmaRj9mpVpic.twitter.com/zCynfbi6VY – 🇺🇸🦁☆Conservateur~Josh☆🦁🇺🇸 (@sameoldjosh) 28 mai 2021

« Vous mentez carrément sur le meurtre d’un policier » Le candidat au Congrès de l’Arizona, Josh Barnett, a déclaré à Clinton. « Ce n’est pas ce qui s’est passé. Vous vous déshonorez avec plus de mensonges.

Vous mentez carrément sur le meurtre d’un policier. Ce n’est pas ce qui s’est passé ! Vous continuez à vous déshonorer avec plus de mensonges… – Josh Barnett pour le Congrès (AZ-06) (@BarnettforAZ) 28 mai 2021

Le candidat à la mairie de Los Angeles, Kevin Dalton, a fait valoir que si ceux qui ont pris d’assaut le Capitole étaient « idiots, » celui de Clinton « continuer à perpétuer un mensonge qui a été démystifié à plusieurs reprises » est seulement « un peu plus stupide ».

Sans aucun doute, les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole étaient des idiots, mais à peine plus stupides continuent de perpétuer un mensonge qui a été démystifié à plusieurs reprises.https://t.co/XemgzDO84D – Kevin Dalton (@NextLAMayor) 28 mai 2021

L’auteur Max Abrahms a noté qu’un policier avait été tué lors d’une attaque contre le Capitole, « mais c’est arrivé le 2 avril, pas le 6 janvier, et a été perpétré par un disciple de Louis Farrakhan, pas le Parti républicain. » Il faisait référence à un incident au cours duquel Noah Green – qui a été désavoué par Nation of Islam – a enfoncé sa voiture dans une barricade du complexe du Capitole, frappant et tuant l’officier William Evans.

Il y a eu une attaque contre le Capitole qui a tué un policier, mais elle s’est produite le 2 avril, et non le 6 janvier, et a été perpétrée par un partisan de Louis Farrakhan, et non par le Parti républicain. – Max Abrahms (@MaxAbrahms) 28 mai 2021

Les partisans de Clinton ont tenté de défendre sa déclaration, arguant que Sicknick était mort à la suite de l’émeute, même si les enquêteurs ont déterminé qu’un caillot dans une artère avait causé les accidents vasculaires cérébraux mortels.

Ah ce mec ? Celui qui a eu un accident vasculaire cérébral et est mort de causes naturelles ? Intéressant. Comment les événements du 1/6 ont-ils coagulé une artère ? 🤔 pic.twitter.com/oj3cQPRjPW – WyomingCoog (@WyomingCoog) 28 mai 2021

D’autres ont déploré que le parti minoritaire ait pu bloquer une enquête indépendante sur l’émeute pour ce qu’ils ont qualifié de raisons politiques. L’animateur de podcast Greg Hyde a plaisanté « si cela se produisait à Benghazi, ils feraient peut-être quelque chose », faisant allusion aux enquêtes menées par le GOP sur l’attaque de 2012 contre les installations diplomatiques américaines à Benghazi pendant le mandat de Clinton en tant que secrétaire d’État – lorsque deux diplomates et deux agents de sécurité ont été tués.

Si cela se produisait à Benghazi, ils feraient peut-être quelque chose. – SGG (@StatGuyGreg) 28 mai 2021

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!