Hillary Clinton a révélé la «  liaison de George HW Bush avec un jeune assistant  » – déclenchant la bataille contre la dépression de l’épouse, selon un livre

HILLARY Clinton a révélé la liaison apparente de George HW Bush avec son assistant – déclenchant la bataille de sa femme contre la dépression, selon un nouveau livre.

Les détails de la prétendue affaire entre le 41e président américain et son aide Jennifer Fitzgerald, sont révélés dans un nouveau livre à propos de la famille, intitulée: Grace & Steel: Dorothy, Barbara, Laura et les femmes de la dynastie Bush.

Les allégations de l’affaire avec Fitzgerald ont conduit à la défaite présidentielle de Bush face à Bill Clinton en 1992, après qu’Hillary ait rendu la relation publique dans une interview à la bombe de Vanity Fair.

Et selon le livre, obtenu et par DailyMail.com, Bush avait déjà été averti par sa mère, Dorothy Walker Bush, que sa liaison le suivrait «pour toujours».

Les rumeurs de l’affaire ont circulé en 1974 lorsque Bush travaillait comme chef du bureau de liaison américain en République populaire de Chine.

Le livre affirme que l’ancienne Première Dame Barbara a pensé au suicide à cause de cette affaire apparente.

La mère de Bush, Dorothy Walker Bush, 91 ans, aurait dit au 41e président de «régler le problème» – ou de risquer son avenir dans la politique américaine.

L’affaire apparente est devenue publique deux décennies plus tard, en 1992, quand Hillary Clinton en a parlé dans une interview à Vanity Fair – ce qui a coûté à Bush l’élection.

L’ancienne secrétaire d’État a déclaré lors de l’entretien qu’elle avait pris le thé avec Ann Cox Chambers, qui était à l’époque présidente d’Atlanta Newspapers Inc.

Hillary Clinton a affirmé que Chambers avait déclaré: « » Tout le monde connaît George Bush. L’establishment, quel que soit le parti, reste uni.

« Ils vont encercler les wagons sur Jennifer et toutes ces autres personnes. »

Dorothy Bush a apparemment prétendu que la controverse était «entièrement de la faute d’Hillary» car elle avait «remué» tout cela.

En janvier 1992, quelques mois avant l’interview de Hillary à Vanity Fair, Bill Clinton avait été accusé d’avoir une liaison avec Gennifer Flowers.

L’auteur du nouveau livre, J Randy Taraborrelli, a déjà écrit des biographies sur de grands noms, dont Jackie Kennedy et Beyonce.

Son dernier ouvrage examine les tensions entre Barbara Bush et Nancy Reagan au cours de la période où leurs maris travaillaient ensemble à la Maison Blanche en tant que président et vice-président.

Bush a nié avec colère avoir eu une liaison, mais lui et son assistant se sont rapidement séparés et l’ancien président n’a pas remporté un second mandat.

Bush aurait dit à sa mère que sa relation avec son aide n’était «pas à quoi ça ressemble» – ce à quoi Dorothy aurait répondu: «C’est toujours à quoi ça ressemble».

Le nouveau livre devrait sortir mardi.

Le Daily Mail rapporte que le livre prétend que Bush a embauché Fitzgerald pour travailler comme son « assistant spécial » avant de se rendre en Chine pour son rôle de liaison.

La femme de 42 ans de Boston aurait attiré l’attention de Bush.

Selon le livre, Bush et sa mère ont eu une « dispute animée » au sujet de l’aide dans laquelle il lui a dit que rien ne se passait entre les deux.

Dorothy est retournée chez elle aux États-Unis après le combat et Fitzgerald est resté en Chine avec Bush.

Il a été rapporté que Noël était le premier que Bush et sa femme Barbara ne passaient pas ensemble depuis près de 40 ans – et à la maison de la famille dans le Maine, maman Dorothy aurait commencé à entendre des rumeurs sur une liaison.

Bush et Fitzgerald ont tous deux nié publiquement que l’affaire se soit produite.