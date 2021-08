Hill tire 63 pour mener le héros ouvert par 1 coup après le 1er tour

ST. ANDREWS, Écosse : Scotlands Calum Hill a pleinement profité des conditions favorables pour tirer un 9-moins de 63 jeudi et prendre une avance d’un coup après le premier tour du Hero Open.

Hill a été parmi les premiers partants et a réalisé une manche sans faute, avec des vents forts rendant difficile la notation plus tard dans la journée. Les Irlandais du Nord Jonathan Caldwell étaient à la deuxième place, avec le trio de Ross Fisher, Chase Hanna et Robin Sciot-Siegrist un autre tir derrière.

Nous avons obtenu la meilleure partie de (la météo), à 100%, a déclaré Hill, qui cherche son premier titre sur le circuit européen après trois victoires sur le Challenge Tour. « Nous avons passé les trois quarts de notre journée dans des conditions assez agréables. Je pense que ça ne fait qu’empirer à partir d’ici, nous en avons profité.

Caldwell a remporté son premier titre de l’European Tour dans le Scandinavian Mixed le mois dernier, mais avait raté la coupe lors de ses quatre derniers départs. Il a rebondi avec un 64 qui comprenait un aigle et sept oiselets.

Je suis ravi, a déclaré Caldwell. Surtout avec une forme récente, ça n’a pas été si bon. »

