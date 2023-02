Hill fume alors que le Pentagone décrit un vaste programme d’espionnage de ballons en Chine

Le programme chinois de surveillance des ballons dure depuis des années et surveille des dizaines de pays, a déclaré l’administration Biden, un jour où sa manipulation du ballon qui a traversé le pays la semaine dernière a fait l’objet de vives critiques bipartites à Capitol Hill.

Le gouvernement chinois a fait voler sa flotte de ballons espions “au-dessus de plus de 40 pays sur les cinq continents”, selon un haut responsable du département d’État, détaillant un programme de surveillance bien plus étendu que ce que les responsables américains avaient reconnu auparavant.

Le responsable a déclaré jeudi que les agences américaines avaient déterminé que les ballons étaient “clairement destinés à la surveillance du renseignement”, rejetant les affirmations chinoises selon lesquelles le ballon était une mission civile de collecte de données météorologiques. Le ballon abattu par un avion de chasse américain la semaine dernière a été remarqué pour la première fois au-dessus du Montana, qui abrite la base aérienne de Malmstrom, où se trouve l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires de l’armée.

Les révélations n’ont rien fait pour calmer la colère de Capitol Hill envers la Chine ou apaiser les inquiétudes bipartites concernant la gestion de l’incident par l’administration Biden. À Pékin, les responsables chinois ont de nouveau insisté jeudi sur le fait que l’administration Biden réagissait de manière excessive à l’incident et ont confirmé les récits du Pentagone selon lesquels ils avaient refusé de répondre à un appel du secrétaire à la Défense Lloyd Austin cette semaine pour discuter de l’abattage de ce qu’ils ont appelé un « dirigeable civil sans pilote ». .”

Les frustrations bipartites à Capitol Hill à propos de la controverse ont semblé atteindre un point de basculement jeudi.

La Chambre, sur un vote de 419 voix contre 0, a adopté une résolution présentée par le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, Michael McCaul, républicain du Texas, qui condamnait la Chine pour ce que les législateurs ont qualifié de “violation éhontée de la souveraineté des États-Unis”, dénonçant les tentatives du Parti communiste chinois de tromper le communauté mondiale avec la désinformation.

Le représentant Tom Tiffany, républicain du Wisconsin, a déclaré que la résolution visait à envoyer un message aux communautés de la sécurité nationale et du renseignement du pays pour renforcer leur contrôle de la Chine.

« Sont-ils attentifs à notre principal adversaire et à ce qu’ils préparent ? » dit M. Tiffany. “Alors que [the resolution] est symbolique, je pense que c’est un bon premier message pour leur faire savoir que nous sommes préoccupés par leur performance.

Quinze législateurs, dont le représentant Eric Swalwell, démocrate de Californie, n’ont pas voté sur la résolution. Son absence a soulevé des sourcils à cause d’histoires passées le liant à une éminente espionne chinoise. Il a nié tout acte répréhensible dans sa relation en 2019 avec l’espion présumé nommé Fang Fang.

De l’autre côté de la Colline, les sénateurs ont affronté des responsables de l’administration lors d’un briefing confidentiel sur l’incursion et la décision de finalement l’abattre au large des côtes de la Caroline du Sud au cours du week-end.

Les législateurs sont entrés dans les pourparlers à huis clos pour demander des réponses sur les raisons pour lesquelles l’administration a choisi de ne pas abattre l’engin d’espionnage immédiatement après sa détection dans l’espace aérien américain et si le Pentagone a un plan pour faire face aux futures incursions.

“Cette administration doit aux Américains non seulement ce qui s’est passé la semaine dernière, mais aussi les mesures qu’ils vont prendre pour s’assurer que cela ne se reproduise plus jamais”, a déclaré le sénateur démocrate du Montana Jon Tester aux responsables du Pentagone lors d’une audience publique avant le briefing classifié, signalant la frustration généralisée de ses collègues.

“La vérité est que nous pensons savoir ce que [the Chinese] allons collecter, mais nous ne savons pas », a déclaré M. Tester, qui préside le sous-comité des crédits du Sénat qui supervise les dépenses de défense. « Cela me fait très peur. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a de nouveau tenté de défendre la gestion de l’incident par M. Biden jeudi lors d’un va-et-vient avec des journalistes sur Air Force One.

“Nous avons pu protéger toutes les informations sensibles de sécurité nationale qui se trouvaient sur le terrain alors qu’elles avançaient sur leur chemin”, a-t-elle déclaré. Lorsque le Pentagone a estimé qu’il était en sécurité, a-t-elle ajouté, “le président a ordonné de l’abattre”.

Mais plusieurs sénateurs ont déclaré qu’ils restaient frustrés même après le briefing à huis clos.

“Je ne suis pas convaincu”, a déclaré le sénateur de Floride Marco Rubio, le principal républicain de la commission sénatoriale du renseignement, lorsqu’on lui a demandé si M. Biden avait pris la bonne décision en autorisant l’engin chinois – qui, selon Pékin, était un ballon météorologique civil – à voyager pendant cinq jours sur le continent américain avant d’être abattu.

M. Rubio a déclaré que bien qu’il ne rejette pas les inquiétudes du Pentagone concernant la menace pour les personnes au sol d’une fusillade, il a déclaré que l’administration avait amplement le temps d’agir avant que l’engin rempli d’hélium n’entre dans l’espace aérien américain.

Collecte de renseignements

Le haut responsable du département d’État, qui a informé les journalistes sur le contexte jeudi, a déclaré que les images de l’avion espion américain U-2 “les survols ont révélé que le ballon à haute altitude était capable de mener des opérations de collecte de renseignements électromagnétiques”.

“L’équipement du ballon à haute altitude était clairement destiné à la surveillance du renseignement et [was] incompatible avec l’équipement à bord des ballons météorologiques », a déclaré le responsable. “Il avait plusieurs antennes, [including] un réseau susceptible de collecter et de géolocaliser les communications.

“Il était équipé de panneaux solaires suffisamment grands pour produire la puissance requise pour faire fonctionner plusieurs capteurs de collecte de renseignements actifs”, a déclaré le responsable.

Des plongeurs de la marine américaine ont récupéré des morceaux de l’engin abattu au large de la côte de la Caroline du Sud et des experts l’examinent actuellement pour essayer de comprendre sa fonction et les sources de ses pièces, ont déclaré des responsables américains.

“Nous sommes convaincus que le fabricant de ballons entretient une relation directe avec l’armée chinoise et qu’il est un fournisseur agréé du [People’s Liberation Army]”, a déclaré le responsable du département d’État.

Le département a déclaré dans un communiqué qu’il envisageait “une action contre [Chinese] entités liées à la [People’s Liberation Army] qui a soutenu l’incursion du ballon dans l’espace aérien américain. Nous examinerons également des efforts plus larges pour exposer et traiter [China’s] des activités de surveillance plus importantes qui constituent une menace pour notre sécurité nationale, ainsi que pour nos alliés et partenaires.

Les responsables américains ont découvert le ballon pour la première fois le 28 janvier lorsqu’il a été repéré au-dessus de l’Alaska avant d’entrer dans l’espace aérien canadien. Le président a été informé quelques jours après que le ballon a pénétré pour la première fois dans l’espace aérien de l’Alaska, quelques jours avant son retour dans le ciel américain au-dessus du nord de l’Idaho mardi dernier, selon la Maison Blanche.

Une victoire pour la Chine ?

M. Rubio a déclaré que l’hésitation de l’administration a donné à Pékin une victoire de propagande.

“Vous pouvez les imaginer aller dans le monde et dire : ‘Nous pouvons faire voler un ballon au-dessus des États-Unis continentaux et rien ne se passe. Qu’est-ce qui vous fait penser que les États-Unis ne pourront pas venir vous aider s’ils viendront après vous ? »

“C’est un message puissant à envoyer car, en général, le Parti communiste chinois pense que les États-Unis sont une superpuissance en déclin”, a-t-il déclaré.

La sénatrice Lisa Murkowski, républicaine de l’Alaska, a critiqué l’administration pour ne pas avoir traité le vol initial du ballon dans l’espace aérien de son pays d’origine comme une menace sérieuse.

“En matière de sécurité nationale et de défense nationale, aucun État ne devrait se sentir plus vulnérable que les autres”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous devons reconnaître que l’espace aérien au-dessus de l’État de l’Alaska, au-dessus de nos eaux territoriales, est l’espace aérien américain. Et donc s’il est approprié de l’abattre au large de la côte Est dans l’espace aérien américain, il est également approprié de l’abattre au large de la côte de l’Alaska.

Les responsables de l’administration Biden sont restés silencieux pendant près d’une semaine après que le ballon espion est entré pour la première fois dans l’espace aérien américain, craignant que l’affaire ne complique le voyage prévu du secrétaire d’État Antony Blinken à Pékin, selon un rapport de Bloomberg. L’administration a été forcée de rendre public jeudi dernier, cependant, après que la Billings Gazette a publié une photo du ballon au-dessus du Montana, où se trouve une base de l’US Air Force abritant des armes nucléaires.

La visite de réparation de clôture prévue par M. Blinken à Pékin a été reportée indéfiniment.

L’administration Biden a obtenu un certain soutien pour son approche de la crise. Le président de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez, démocrate du New Jersey, a déclaré après le briefing que l’administration “avait agi correctement” compte tenu de la totalité des facteurs qu’elle devait prendre en compte.

Il a déclaré que l’administration avait envoyé un “message très résolu” en interrompant la visite de M. Blinken en Chine. Mais il a déclaré que l’épisode avait également révélé un “écart de connaissance du domaine” de la part du Pentagone qui devait être comblé, et qu’il avait augmenté les enjeux pour les futures relations américano-chinoises.

“Nous devons être capables de comprendre tout ce qui peut venir vers notre pays dans toutes les dimensions”, a-t-il déclaré. « … Que faisons-nous maintenant avec [Chinese President] Xi Jinping pour lui faire comprendre qu’il y a des conséquences à cette action ?

Le sénateur John Kennedy, républicain de Louisiane, a déclaré qu’il n’était pas persuadé que l’administration n’aurait pas divulgué le ballon s’il n’avait pas été rapporté dans la presse, soulevant d’autres questions sur la transparence de l’administration.

“L’administration dit qu’il est acceptable de le laisser là pendant un certain temps car le ballon ne transmet pas d’informations à la Chine”, a déclaré le républicain de Louisiane aux journalistes après le briefing. « Nous n’avons aucune base pour croire ou ne pas croire cela. Je ne dis pas que le président ment, mais il doit expliquer ce qu’il affirme être réellement le cas.

“Sur la base de ce qu’on m’a dit aujourd’hui et des réponses évasives”, a-t-il ajouté, “je ne ferais pas confiance à ces gens pour garder mon déjeuner.”

— Mica Soellner a contribué à ce rapport, qui était basé en partie sur des rapports de service de presse.