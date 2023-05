Hilda Baci: Le chef nigérian cuisine pendant 100 heures dans la tentative de record du monde Guinness | Nouvelles du monde

Un chef a passé plus de 100 heures à cuisiner dans le but d’atteindre un nouveau record du monde Guinness.

Hilda Baci, basée à Lagos, au Nigeria, a captivé le pays avec son marathon culinaire, dans l’espoir d’établir un nouveau record pour la plus longue session de cuisine jamais réalisée par un individu.

La jeune femme de 27 ans a été soutenue par des célébrités et des politiciens, dont le président Muhammadu Buhari, dans sa tentative de battre le record actuel de 87 heures et 45 minutes, établi par le chef indien Lata Tondon en 2019.

Baci, également connue sous le nom de Hilda Bassey Effiong, a commencé à cuisiner jeudi après-midi et s’est finalement arrêtée lundi soir.

Des milliers de supporters enthousiastes se sont rassemblés pour la regarder préparer des plats, dont le plat emblématique d’Afrique de l’Ouest, le riz Jollof, avec ses efforts également diffusés via plusieurs plateformes de streaming en ligne.

Elle avait cinq minutes de pause toutes les heures et une heure de repos après 12 heures pour des contrôles médicaux, se laver et se reposer.

La chef a déclaré qu’elle voulait battre le record dans le but de démontrer à quel point les jeunes Nigérians sont travailleurs et déterminés, et de mettre en lumière les jeunes femmes africaines marginalisées dans la société.

« Même lorsqu’il s’agit de marques avec lesquelles vous voulez travailler, c’est comme si vous deviez faire un effort supplémentaire pour être pris au sérieux », a-t-elle déclaré.

Alors que Baci se rapprochait de la barre des 100 heures, le président Buhari a tweeté à quel point lundi était un grand jour pour le Nigeria.

« Nous sommes tous très fiers de ce qu’elle a personnellement accompli – et de placer le Nigeria sous les projecteurs mondiaux », a-t-il déclaré à ses 4,5 millions de followers.

« Le dynamisme, l’ambition et la résilience d’Hilda ont suscité un grand intérêt et un aperçu du caractère unique de la cuisine nigériane.

Image:

Baci a tenté d'établir un nouveau record du monde Guinness pour le temps de cuisson le plus long par un individu





« Elle est maintenant une icône culturelle et je pense que cet exploit inspirera beaucoup plus de jeunes, au Nigeria et au-delà, à suivre ses traces. »

Guinness World Records a tweeté qu’il était au courant de la tentative « incroyable » du chef d’entrer dans les livres d’histoire.

« Nous devons d’abord examiner toutes les preuves avant de confirmer officiellement un record », a-t-il déclaré.

Image:

Le chef a commencé à cuisiner le jeudi après-midi et s'est finalement arrêté le lundi soir. Photo : AP



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





