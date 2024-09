Hilary Swank rejoint la saison 3 de « Yellowjackets »

EXCLUSIF: Paramount+ avec Showtime Gilets jaunes a ajouté Hilary Swank à son casting de la saison 3. Le double lauréat d’un Oscar sera une star invitée récurrente de la prochaine saison, actuellement en tournage à Vancouver. J’ai entendu dire qu’elle aurait la possibilité de devenir une habituée de la série si la série à succès obtenait une quatrième saison.

Créé par Ashley Lyle et Bart Nickerson, Gilets jaunes est la saga d’une équipe de footballeuses talentueuses du secondaire qui deviennent les (mal)chanceuses survivantes d’un accident d’avion au cœur de la nature sauvage du nord. La série raconte leur descente d’une équipe compliquée mais prospère vers des clans sauvages, tout en retraçant les vies qu’ils ont tenté de reconstituer près de 25 ans plus tard, prouvant que le passé n’est jamais vraiment passé et que ce qui a commencé dans la nature est loin. de plus.

Les détails sur le personnage de Swank, qui seront introduits plus tard dans la saison, n’ont pas été révélés. Sur la base de la configuration de la série, elle pourrait éventuellement jouer la version contemporaine et adulte d’un adolescent de l’équipe de football dont l’histoire n’a pas encore été entièrement explorée.

La série compte déjà de grands noms jouant les personnages d’environ 2021, notamment les habitués de la série Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Lauren Ambrose et Simone Kessell ainsi que Juliette Lewis qui est partie après deux saisons. Leurs homologues plus jeunes sont interprétés par Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson et Courtney Eaton dans l’ère 1996.

Retardée par les grèves, la saison 3 de Gilets jaunesqui présente également Joe McHale en tant que guest star, sera présenté en première sur Showtime l’année prochaine. Pendant ce temps, la saison 1 de la série, qui mélange épopée de survie, histoire d’horreur psychologique et drame sur le passage à l’âge adulte, sera disponible sur Netflix le 1er octobre, exposant la série à de nouveaux publics. (Toutes les saisons existantes de Gilets jaunes restent sur la principale maison de streaming de la série, Paramount+).

Gilets jaunes est produit par Lyle, Nickerson et son collègue showrunner Jonathan Lisco. Drew Comins de Creative Engine est également producteur exécutif aux côtés de Jeff Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa et Brad Van Arragon. Produit par Lionsgate Television, Gilets jaunes a été créée en 2021 et a été bien accueillie, remportant 10 nominations aux Emmy Awards au cours de ses deux premières saisons, dont deux nominations dans une série dramatique exceptionnelle.

Swank, oscarisé pour Les garçons ne pleurent pas et Bébé à un million de dollarsa récemment joué dans Lionsgate’s Anges ordinaires aux côtés d’Alan Ritchson. À la télévision, elle a récemment fait la une de l’émission ABC Alaska Quotidien, gagner une nomination aux Golden Globes. Swank est remplacé par WME, Management 360 et Jackoway Austen Tyerman.