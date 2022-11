Hilary Swank montre sa bosse de bébé dans un t-shirt d’Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Taylor Jewell/Invision/AP/Shutterstock

Hilary Swank est prête pour l’arrivée de ses “petites citrouilles”. La Bébé à un million de dollars L’actrice de 48 ans a porté un t-shirt noir sur le thème d’Halloween sur sa bosse de bébé le lundi 31 octobre, tout en célébrant les vacances effrayantes. La future maman est clairement très excitée d’avoir deux petits trucs jumeaux sur le chemin, et avait l’air très heureuse en haut, tout en faisant des gestes vers sa bosse, qui avait deux citrouilles dessus avec la phrase “My Little Pumpkins” dessus.

En plus du t-shirt prêt pour la maternité, Hilary a également assorti son chien, qui portait également un pull avec une citrouille-lanterne dans le dos. Elle a souhaité à ses followers de joyeuses fêtes. “Joyeux Halloween de ma part, Pumpkin Moon et mes PumpTwins”, a-t-elle écrit dans la légende Instagram. Entrant davantage dans l’esprit d’Halloween, elle a partagé une bande dessinée hilarante d’enfants qui font des trucs ou des friandises sur son histoire.

Hilary a annoncé qu’elle et son mari Philippe Schneider attendaient des jumeaux lors d’un entretien avec Bonjour Amérique plus tôt en octobre. Hilary et Philip sont ensemble depuis 2016. Ils se sont mariés en 2018. Les bébés seront les premiers enfants de l’actrice et de l’entrepreneur. “C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps et ma prochaine chose est que je vais être maman”, a-t-elle déclaré. « Et pas seulement d’un, mais de deux. Je ne peux pas y croire.

Comme le Les garçons ne pleurent pas La star et son mari se préparent à être parents pour la première fois, a révélé une source proche de l’actrice à HollywoodLa Vie exclusivement qu’elle est sur le “nuage neuf”, depuis qu’elle est enceinte. “C’était quelque chose qu’elle a toujours su qu’elle voulait et elle est absolument ravie”, ont-ils déclaré. “Bien qu’Hilary ne soit pas trop avancée dans sa grossesse, Philip a été absolument incroyable et Hilary peut déjà voir quel père incroyable il va faire. Il a été super protecteur envers Hilary, prenant soin de tout ce dont elle a besoin, et juste très attentif.

