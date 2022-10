Hilary Swank explique pourquoi elle a attendu plus tard dans sa vie pour tomber enceinte

L’actrice Hilary Swank est sortie de la phase de mal des transports de sa grossesse et parle ouvertement de ses doubles paquets de joie qu’elle attend au printemps prochain.

Dans une interview avec Extra, l’actrice de 48 ans a révélé qu’elle et son mari depuis quatre ans, Philip Schneider, n’avaient pas activement essayé d’avoir des enfants, mais qu’être mère était quelque chose qu’elle avait imaginé pour elle-même depuis qu’elle était un enfant.

“Non, je veux dire, tu sais quoi, c’est juste quelque chose auquel j’avais pensé même quand j’étais jeune fille. C’était juste quelque chose qui me préoccupait”, a-t-elle partagé.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas élargi sa famille plus tôt, l’actrice a répondu : “Avoir une carrière, et juste, vous savez, ne pas avoir la bonne relation jusqu’à il y a cinq ans maintenant, il y a quatre ans maintenant, et juste, vous savez , tous les éléments doivent être réunis et avoir raison.”

Swank était auparavant marié à l’acteur Chad Lowe, le frère cadet de Rob Lowe, pendant 10 ans. Ils ont divorcé en 2007 et il s’est remarié en 2010.

Swank a rencontré son mari Schneider en 2016 et ils sont sortis ensemble pendant deux ans avant de se marier.

Dans l’interview, Swank a répété que la date d’accouchement de ses jumeaux était l’anniversaire de son défunt père, le 16 avril. … cet hommage de la vie.”

Son père, Stephen, est décédé en octobre 2021.

L’actrice a annoncé sa grossesse il y a quelques semaines dans “Good Morning America”. Maintenant dans son deuxième trimestre, l’actrice a partagé : “Mes amis me disent que quand tu as le double, ça double les hormones, double la maladie, double tout.”

Elle a évoqué l’attente pour annoncer au monde ses nouvelles passionnantes jusqu’à ce qu’elle sache que les bébés étaient tous les deux en bonne santé, ce qu’elle a appris grâce à des tests.