Hilary Swank et Rainn Wilson discutent de foi et de spiritualité dans les médias

Des initiés de l’industrie parlent de révolutions spirituelles et d’« opéras d’espoir » lors du petit-déjeuner Variety Spirituality in Entertainment.

Du désir de Rainn Wilson de lancer une révolution spirituelle à Hollywood et au-delà jusqu’au dernier film d’Hilary Swank, « Ordinary Angels », en passant par un premier aperçu de la série Amazon Prime Video « The Baxters », le Variété Spirituality in Entertainment Breakfast, présenté par FAMI, a exploré les représentations de la foi et de la spiritualité à travers les médias. L’événement de mardi, qui s’est tenu à l’hôtel Los Angeles de Londres, a comporté cinq conversations approfondies qui ont plongé dans des perspectives variées sur le rôle de la spiritualité dans le divertissement et sur la manière dont les leaders de l’industrie trouvent l’inspiration de la méditation au chant d’une baleine.

Rainn Wilson parle de sa volonté de « démarrer une révolution » et de la manière dont « le bureau » a joué un rôle dans son parcours spirituel

Rainn Wilson s’est assis avec Variété Angelique Jackson, rédactrice en chef du divertissement, pour discuter de ses derniers projets, notamment l’écriture de son best-seller du New York Times « Soul Boom : Why We Need a Spiritual Revolution » et SoulPancake, le société de médias numériques qu’il a cofondée dans l’espoir de créer du contenu qui suscite des conversations sur la spiritualité. Cela fait quinze ans depuis la création de la société de production, alors l’acteur a réfléchi sur l’évolution de la société et sa mission.

“Mon voyage sur la pointe des pieds dans le monde de la spiritualité dans les médias est vraiment venu de certaines crises de santé mentale que j’ai traversées dans ma jeunesse et de certains problèmes que j’ai eus et où j’ai trouvé un grand réconfort, une paix et un sens à travers la spiritualité”, a déclaré Wilson. «J’avais l’impression que culturellement nous ne les explorions pas, et SoulPancake était vraiment le premier du genre. C’était une entreprise médiatique positive et édifiante pour les jeunes, qui explorait la condition humaine.

Wilson a ensuite réfléchi à la façon dont il s’est retrouvé profondément malheureux à certains moments de sa carrière, notamment lorsqu’il était dans « The Office », même s’il avait le sentiment qu’il devrait vivre son rêve : « La façon dont nous sommes câblés, ce n’est jamais suffisant. Il est toujours à la recherche de la prochaine chose. Il a dit qu’il s’est retrouvé sur ce « tapis roulant hédonique » consistant à chercher constamment comment obtenir plus de succès, ce qui l’a amené dans un voyage pour trouver comment sortir de ce cycle.

Enfin, interrogé sur ses inspirations pour écrire « Soul Boom », Wilson a réfléchi sur son parcours au sein de la foi bahá’íe et sur sa prise de conscience que la société ne disposait pas des outils spirituels nécessaires pour « avancer » alors que les problèmes sociétaux s’aggravaient au fil du temps : « ‘Soul Boom : Pourquoi nous avons besoin d’une révolution spirituelle’ J’ai écrit parce que je voulais lancer une révolution. Je voulais littéralement une grande conversation géante sur la façon dont nous apprenons de n’importe lequel croyance spirituelle.

Il a ajouté : « Il existe une vérité, une sagesse et une applicabilité plus profondes aux idées spirituelles que la simple question « En quoi cela me profite-t-il personnellement ? Les gens commencent à comprendre qu’à mesure que les systèmes continuent de s’effondrer et de s’effondrer, ils sont de plus en plus ouverts à d’autres voies.

Regardez la conversation complète ci-dessus.

Analyse de l’étude mondiale sur la foi et le divertissement

Dans un panel animé par Variété Andrew Wallenstein, président et analyste en chef des médias d’Intelligence Platform, Dritan Nesho, PDG de HarrisX, et Brooke Zaugg, directrice exécutive de The Faith & Media Initiative, ont analysé la récente étude sur la foi et le divertissement. Nesho a expliqué que l’étude visait à voir comment le divertissement « traite les thèmes de la foi, de la religion et de la spiritualité dans ses récits et ses personnages » et à « identifier s’il existe une opportunité pour une représentation plus précise et plus diversifiée de la foi ».

En effet, ils ont constaté que les gens se sentent sous-représentés ou mal représentés dans les médias. De plus, une grande partie du public aspire à plus de diversité dans les représentations médiatiques de la foi, en particulier avec 73 % de personnes s’identifiant comme spirituelles, religieuses ou croyantes. Après l’analyse, Zaugg a déclaré qu’en tant que chrétienne, c’était « révélateur » pour elle de voir dans l’étude que la foi joue également un rôle important dans la vie des autres.

« La religion et la foi sont très politisées », a-t-elle déclaré. C’est très inconfortable, ou vous vous sentez nerveux de dire : « Je suis un croyant, ou je suis une personne croyante », et donc vous n’en parlez pas. Pour cette raison, vous pensez que très peu de gens pensent que cela est réellement important pour eux. C’est devenu un récit en sourdine.

Nesho a expliqué comment les « États de survol » sont souvent négligés. Cependant, la révolution du streaming et l’IA générative vont probablement combler cet écart, ce qui signifie que le divertissement doit commencer à donner la priorité au désir des gens de voir la foi représentée à l’écran.

« Si nous ne sommes pas prêts à résoudre ce problème, l’industrie sera laissée pour compte et quelqu’un d’autre saisira cette opportunité… C’est la nouvelle frontière. Cela ne devrait pas être une nouvelle frontière, mais c’est en réalité un domaine dans lequel nous devons investir plus de temps, de concentration et d’énergie », a-t-il déclaré.

Regardez la conversation complète ci-dessus.

Roma Downey et Ted McGinley à propos de leur rôle dans la série vidéo Prime « The Baxters »

L’acteur Roma Downey est connu pour avoir joué dans plusieurs projets religieux, notamment « Touched by an Angel », « The Bible », « Son of God » et « AD : The Bible Continues ». Ensuite, elle joue et produit la série Prime Video « The Baxters », basée sur les romans de Karen Kingsbury. La série, dont la sortie est prévue le 28 mars, se concentre sur un couple marié et leurs cinq enfants adultes, avec la matriarche jouée par Downey.

En conversation avec Variété Co-rédactrice en chef Cynthia Littleton, Downey a déclaré à propos de « The Baxters » : « Les histoires se déroulent de manière si élaborée. Cela se déroule un peu comme un feuilleton, mais nous pensons qu’il est préférable de l’appeler un « opéra d’espoir ». Depuis “Touched By an Angel” et “Seventh Heaven”, nous n’avons pas vu un drame comme celui-ci revenir à la télévision.

Elle a également déploré la diminution des émissions de télévision qui rassemblent les familles et la prévalence des rassemblements autour des écrans de téléphone : « Une partie de mon intention était de faire une émission [so] que nous pourrions à nouveau nous réunir en famille… mais cela ne nous évite pas ces questions. Il a une audace. Je pense que c’est le bon moment pour un spectacle comme celui-ci.

Rejoignant la conversation, la co-star de Downey et mari à l’écran, Ted McGinley, a ajouté : « De nombreuses émissions confessionnelles arrondissent trop les bords. Celui-ci vous frappera en plein visage. Et vous vous connecterez à nouveau parce que c’est tellement choquant parfois. Cela ne ressemble vraiment pas à ce que vous avez vu jusqu’à présent. Et ce jeune casting est tellement bon.

Regardez la conversation complète ci-dessus.

Percées dans la narration spirituelle avec Neal Harmon, DeVon Franklin, Tamera Mowry-Housley, Shakyna Bolden et Jennifer Quainton

La co-rédactrice en chef Cynthia Littleton est revenue pour modérer une conversation avec des talents et des dirigeants de toute l’industrie qui façonnent la façon dont la foi est représentée à l’écran.

L’actrice, productrice et animatrice de talk-show Tamera Mowry-Housley a lancé la conversation en détaillant les qualités qui lui parlent chez un personnage : « Je m’amuse plus à jouer un individu imparfait. Vous pouvez avoir un peu plus de créativité. Pour moi, que vous soyez chrétien ou non, c’est pertinent. Les chrétiens ne sont pas des individus parfaits. La raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu, c’est parce que nous sommes imparfaits.

DeVon Franklin, producteur de « Miracles from Heaven » et « Flamin’ Hot », a donné son point de vue sur les représentations de la foi dans les films : « J’ai travaillé sur tout, depuis « Pursuit of Happyness » jusqu’à « Flamin’ Hot ». Lorsque vous examinez le pouvoir de la foi, les gens ne le voient parfois que sous un angle religieux. Pour moi, le plus grand film religieux de tous les temps est « Star Wars ». La force, c’est la foi.

Shakyna Bolden, vice-présidente des revenus numériques et des opérations expérientielles chez Will Packer Productions, a également participé à la discussion. Au sujet de la vente et du marketing de projets confessionnels, elle a expliqué à quel point il est essentiel d’avoir des thèmes universels au centre des histoires : « Il y a une frontière mince entre créer un contenu universellement digestible et être capable de le présenter à différentes marques, différents distributeurs. , différents studios – mais aussi en ayant cette discipline religieuse à la base. Être capable de croiser cela, être capable d’avoir ce fil est extrêmement important. À la base du message, nous avons tous ces lois universelles, nous avons tous ces principes universels.

Pendant ce temps, Neal Harmon d’Angel Studios a expliqué le concept unique derrière l’Angel Guild : 260 000 personnes du monde entier qui votent pour savoir si l’entreprise doit ou non poursuivre les histoires qui ont été présentées et qui donnent également leur avis sur ces idées. Harmon a déclaré: “Je ne peux pas prendre un projet et le publier à moins que la Angel Guild ne le dise.”

Regardez la conversation complète ci-dessus.

Hilary Swank : Déballage des « anges ordinaires » et l’importance des actes de service

Variété Marc Malkin, rédacteur en chef de la culture et des événements, et Hilary Swank, deux fois lauréate d’un Oscar, ont discuté de son dernier rôle de Sharon Stevens dans le prochain film dramatique “Ordinary Angels”, basé sur une histoire vraie. Dans le film, dont la sortie est prévue le 23 février, Swank incarne une femme de Louisville confrontée à des difficultés personnelles et qui se mobilise pour aider la famille d’un père veuf.

«J’adore Sharon. C’est juste un véritable tour de force, un être humain imparfait », a déclaré Swank. Elle a des défauts, elle lutte avec la perte, elle a du mal à garder la foi pendant cette perte.

Swank a continué à déballer le personnage, expliquant comment le film explore l’idée de retrouver la foi après l’avoir perdue. « Elle perd son fils, il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Comment trouvez-vous votre foi…