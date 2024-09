Hilary Swank a rejoint le casting de la saison 3 de « Yellowjackets »

Ce vendredi apporte la plus triste des nouvelles à « Chucky« les fans. Variété rapporte que la série a été annulé.

La série de comédie d’horreur a été diffusée sur USA Network et Syfy. Selon les sources de Variety, « il y a eu des discussions pour ramener la série pour une dernière saison abrégée ou même un film de synthèse, mais finalement en vain. »

« J’ai le cœur brisé en apprenant que ‘Chucky‘ ne reviendra pas pour une quatrième saison, mais suis Je suis tellement reconnaissant pour les trois années meurtrières que nous avons eues,« créateur de séries Don Mancini a déclaré dans un communiqué. « J’aimerais remercier UCP/SYFY/Peacock/Eat the Cat, notre formidable casting et notre équipe basée à Toronto (la meilleure du secteur), et enfin, à nos incroyables fans, un gros câlin. Votre incroyable campagne #RenewChucky a vraiment réchauffé le cœur froid de Chucky. Chucky reviendra ! Il TOUJOURS viens dos. »

« Chucky« Saison 3 récemment je l’ai coupé en tranches Blu-ray le 13 août 2024. Le « Chucky« Saison 3 La finale s’est terminée avec l’adorable poupée tueuse brisant le quatrième mur et s’adressant directement aux fans, annonçant officiellement qu’il se présentait pour un quatrième mandat. Même s’il semble qu’il n’obtiendra pas ce quatrième mandat, nous pourrons probablement le revoir sous forme de long métrage… éventuellement.

« Il reviendra », promet Don Mancini ce soir.

Brad Dourif, Jennifer Tillyet Devon Sawa, aux côtés Lara Jean Chorostecki, Zackary Arthur, Björgvin Arnarsonet Alyvia Alyn Lind a joué dans la série créée par Don Mancini.

La série d’horreur à succès a été produite par UCP et a été produit exécutif par les créateurs Don Mancini, Nick Antosca, Alex Hedlund, David Kirschner et Jeff Renfroe.

Lorsque Bloody Disgusting s’est entretenu avec Brad Dourif et Fiona Dourif au cours de la troisième saison, ils ont taquiné la quatrième saison prévue de Mancini…

Brad Dourif a souligné : « Et vous devriez entendre le pitch de la saison quatre – mais vous ne pouvez pas – mais ce sera encore mieux. Il continue de se surpasser.

Fiona Dourif ajoutait à l’époque : «Il s’est surpassé avec le concept de l’histoire de la saison quatre. J’espère que nous pourrons le faire. Ouais, il m’en a parlé le jour de mon anniversaire dans un restaurant et je hurlais. J’espère que nous parviendrons à le faire.