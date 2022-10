Hilary Swank, 48 ans, dit qu’elle est enceinte de jumeaux : “Je n’arrive pas à y croire” – National

Hilary Swank a de quoi se réjouir.

Mercredi, le Quotidien de l’Alaska l’étoile était allumée Bonjour Amérique et a partagé la nouvelle qu’elle et son mari Philip Schneider attendent des jumeaux.

“Je suis si heureux de le partager avec vous, et l’Amérique, en ce moment. C’est quelque chose que je voulais depuis longtemps, et ma prochaine chose est que je vais être maman”, a annoncé la femme de 48 ans.

.@HilarySwank va être une maman de DEUX ! Toutes nos félicitations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF – Bonjour l’Amérique (@GMA) 5 octobre 2022

« Je vais être maman. Et pas seulement d’un, mais de deux », a ajouté Swank. “Je ne peux pas y croire.”

Apparaissant peu après sur Vivre avec Kelly et Ryan, l’acteur a ajouté: “Je me sens bien en ce moment, même avec le temps – vous savez, je suis à l’heure du Pacifique, donc je suis un peu louche avec ça. Mais je me sens bien en ce moment. »

Elle a ajouté que son Quotidien de l’Alaska l’équipage n’était pas au courant de la grossesse et a révélé qu’elle en était à son deuxième trimestre.

“Mais mes vêtements ont commencé à ne plus aller alors j’ai dû, l’autre jour… couper [my jeans] ouvert. Et puis j’ai mis une veste qui n’était pas dans la continuité », a expliqué Swank. “Et [they] est venu et a dit: ‘Ce n’est pas dans la continuité.’ J’ai dit, ‘Oh, je pense que ça marche.’ ‘Ce n’est pas le cas.’ ‘Non, c’est vrai. Je vais le faire fonctionner. Elle dit : ‘Si vous êtes un producteur exécutif, vous pouvez le faire, mais c’est bizarre.’ »

Swank a ajouté: «C’est une telle bénédiction. C’est un miracle total. C’est incroyable.”