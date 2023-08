Hilary: La Californie se prépare à la première tempête tropicale en 84 ans alors que le Mexique se remet de son impact | Nouvelles du monde

La Californie se prépare à sa première tempête tropicale en 84 ans avec près de 1 000 vols annulés et la grève des acteurs en cours annulée en raison des conditions météorologiques extrêmes imminentes.

La tempête Hilary était auparavant classée comme un ouragan de catégorie 4 mais s’est affaiblie à l’approche de la côte mexicaine, d’où elle devait se diriger vers la Californie et d’autres États du sud-est des États-Unis.

Au moins neuf millions de personnes dans le sud Californie étaient sous les avertissements d’inondation alors qu’ils faisaient face à des pluies « potentiellement mortelles », des coulées de boue, des tornades, des vents violents et des pannes de courant.

Les gens marchent le long du Hollywood Walk of Fame pendant la tempête tropicale Hilary





Jusqu’à 10 pouces de pluie devaient tomber alors que la boue se déversait sur les autoroutes, les systèmes de drainage submergés par l’eau et les branches d’arbres tombaient par endroits de San Diego à Los Angeles. La tempête a soutenu des vents allant jusqu’à 65 mph.

Les autorités ont également déclaré qu’il y avait un risque de tornades de 5% dans le sud de la Californie – la première fois qu’il y avait ce niveau de risque depuis au moins 2002.

Les habitants de certains comtés ont reçu l’ordre d’évacuer tandis que le gouverneur Gavin Newsom a déclaré le sud de la Californie en état d’urgence.

Les autorités ont manqué de sacs de sable et les étagères des supermarchés étaient vides alors que les résidents stockaient des fournitures.

Disneyland a fermé tôt, les matchs de football ont été reportés et certaines plages ont été fermées en prévision de la tempête.

Les écoles devaient également fermer lundi, reportant le début de la nouvelle année scolaire.

Résidente de longue date de Long Beach, Gabriella Holt, prépare sa maison qui se trouve sur le rivage pour l’arrivée de l’ouragan Hilary





Un travailleur traîne un ruban de mise en garde pour bloquer Pico Boulevard après la chute d’un arbre à Los Angeles Pic: AP





Les aéroports de Las Vegas, San Diego et Los Angeles ont annulé près de 1 000 vols dimanche après-midi tandis que deux compagnies aériennes, Southwest et Frontier, ont suspendu tous les vols vers l’aéroport international d’Ontario, dans le sud de la Californie. Des dizaines d’autres vols à travers la Californie ont également été retardés.

La Writer’s Guild of America et SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, ont annulé leur piquets programmés lundi à cause de la tempête.

Les écrivains hollywoodiens sont en grève depuis mai, le syndicat des acteurs les ayant rejoints en grève le mois dernier d’affilée au sujet des salaires et de l’impact du streaming et des nouvelles technologies sur l’industrie.

Un véhicule éclabousse à travers les flaques d’eau le long d’une rue qui commence à être inondée dans la section Van Nuys de Los Angeles Pic: AP





Les syndicats prévoient de reprendre le piquetage mardi.

D’autres États tels que le Nevada, l’Oregon et l’Idaho devraient également connaître une pluie une fois par siècle alors que la tempête Hilary se déplace vers l’est, le gouverneur du Nevada déclarant l’état d’urgence dimanche après-midi.

Le mauvais temps en été est rare en Californie – la pluviométrie moyenne à Los Angeles en août est de 0 pouce.

La ville devrait avoir au moins trois à cinq pouces, tandis que les collines non loin devraient atteindre 10 pouces.

Les conséquences en Basse-Californie Pic: Edith Aguilar





Michael Brennan, directeur du National Hurricane Center des États-Unis, a déclaré que certaines régions pourraient recevoir la quantité de pluie en quelques heures qu’elles reçoivent généralement au cours d’une année entière.

« Vous ne voulez pas conduire, essayer de traverser des routes inondées en véhicule ou à pied », a-t-il déclaré lors d’un briefing depuis Miami.

« Les inondations pluviales ont été les plus meurtrières des tempêtes tropicales et des ouragans aux États-Unis au cours des 10 dernières années et vous ne voulez pas devenir une statistique. »

Les conséquences en Basse-Californie Pic: Edith Aguilar





Alors que les préparatifs étaient en cours, le sud de la Californie a eu une autre surprise lorsqu’un tremblement de terre d’une magnitude préliminaire de 5,1 a frappé près d’Ojai, à environ 130 km au nord-ouest de Los Angeles, selon l’US Geological Survey.

Aucun rapport immédiat de dommages ou de blessures graves n’a été publié.

Cela survient alors qu’une personne est décédée lorsqu’une inondation meurtrière causée par la tempête Hilary a touché terre à Mexiqueest l’état de la Basse-Californie.

Des eaux de crue mortelles ont laissé des rues inondées sur toute la longueur de la péninsule de Basse-Californie, a rapporté AP.

Les conséquences en Basse-Californie Pic: Edith Aguilar





Des bandes d’avertissement empêchent le passage à la plage d’El Medano





Les secouristes ont sauvé quatre autres personnes dans la ville de Santa Rosalia lorsqu’un véhicule a été emporté par un ruisseau débordant.

La tempête a fait monter les eaux de crue, avec des maisons et des voitures détruites.

La tempête est la dernière catastrophe météorologique majeure à avoir frappé les États-Unis, alors que l’île hawaïenne de Maui continue de lutter contre l’incendie de la semaine dernière qui a tué plus de 100 personnes et détruit la ville historique de Lahaina.

L’ouragan Hilary au large de la côte Pacifique du Mexique. Photo : AP





Pendant ce temps, les pompiers du Canada luttent contre les incendies pendant la pire saison des incendies jamais enregistrée au pays.

La dernière tempête tropicale à frapper la Californie remonte à septembre 1939, lorsque près de 100 personnes ont été tuées alors qu’elle chavirait des bateaux et arrachait des maisons de leurs fondations.