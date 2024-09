Hilary et Amanda s’apprêtent à rompre le mariage de Devon et Abby dans Young & Restless

La semaine dernière a marqué le cinquième anniversaire du retour de Mishael Morgan à Les jeunes et les agités dans le nouveau rôle de la jumelle surprise de la malheureuse Hilary Curtis, Amanda Sinclair. Cela nous a également conduit au moment idéal pour que la gagnante du Daytime Emmy fasse un autre retour – mais cette fois-ci en tant qu’Amanda et Hilaire.

Écoutez-nous. Nous savons que Bryton James et Melissa Ordway adorent travailler ensemble. Et nous aimons savoir à quel point ils aiment aller au bureau. Mais un couple sans conflit est un couple qui reste en retrait. (Demandez à Kevin et Chloé !) Notre cadeau de mariage au duo de fiancés est donc une intrigue dans laquelle Morgan révèle que les rumeurs sur la mort d’Hilary ont été grandement exagérées.

Ce n’est pas hors de question. Comme l’a déjà dit le favori des fans à Soaps.com, «Jeune et agité « Je suis toujours sur mon radar. » De plus, elle n’avait pas l’intention de déposer des fleurs sur la tombe d’Hilary. « Elle a totalement survécu », a-t-elle insisté. « Elle a juste simulé sa mort… ou quelqu’un d’autre a simulé sa mort pour une raison ou une autre et l’a ensuite emmenée hors de l’hôpital sans que Devon le sache. »

Que est le genre de chose qui arrive à Genoa City. Si Hilary revenait soudainement sur le devant de la scène, Abby serait obligée de remettre en question l’engagement de Devon envers elle. D’ailleurs, il aurait serait-il obligé de remettre en question son engagement envers sa fiancée. Resterait-il avec sa meilleure amie et coparente ou serait-il attiré vers la femme qu’il n’aurait jamais quittée en premier lieu ?

Mais attendez, il y a plus. Ce scénario donnerait également à Morgan une chance de jouer Hilary opposé Amanda, qui allait naturellement retourner à Genoa City pour rencontrer sa sœur jumelle. Ce serait le défi d’une vie en tant qu’actrice, car elle devait se concentrer sur les nuances qui distinguent une jumelle de l’autre. En plus de cela, Amanda rentrerait à la maison avec un secret : pendant qu’elle était hors écran, elle a eu le bébé de Devon.

Euh, pourquoi Amanda n’aurait-elle pas mentionné cela plus tôt ? Comme elle l’explique à Hilary, elle n’a aucune intention d’élever l’enfant avec lui et ne veut certainement pas être liée à ce double-démon à vie. Mais Hilary, cherchant un moyen de pression supplémentaire pour briser « Dabby », laisse échapper à Devon que Dominic a un demi-frère. Lorsque la crise frappe le Shan, avec qui le magnat restera-t-il debout ? Sa relation avec Abby survivra-t-elle ? Essaiera-t-il de culpabiliser Amanda pour qu’elle se réunisse ? Ou le plan d’Hilary fonctionnera-t-il parfaitement et ouvrira-t-il la voie à une nouvelle rencontre avec « Hevon » ?

Consultez la galerie de photos ci-dessous pour un récapitulatif des passages de Morgan dans les rôles d’Hilary et d’Amanda.