2020 frappe encore une fois.

Hilary Duff vient d’annoncer sur Instagram que le Lizzie McGuire le renouveau ne se produit plus, un an et demi après sa première annonce. L’émission devait initialement être diffusée sur Disney +, mais après quelques mois d’annonces de distribution, de lectures de table et de photos, les choses ont commencé à se détériorer pour l’émission très attendue.

Créateur de séries originales Terri Minsky laissé des différences créatives au début de janvier. En mars, Duff a supplié Disney + de déplacer le spectacle à Hulu, suivant les traces de Amour, Victor, écrivant: « Je ne rendrais pas service à tout le monde en limitant les réalités du parcours d’un jeune de 30 ans pour vivre sous le plafond d’une cote PG. »

Maintenant, Duff confirme que nous ne verrons aucune version de Lizzie de si tôt.

«Je sais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de faire fonctionner un redémarrage mais, malheureusement et malgré les meilleurs efforts de tout le monde, cela n’arrivera pas», écrit-elle.