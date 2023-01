Hilary Duff n’a jamais regardé ‘Laguna Beach’ malgré la chanson thème ‘Come Clean’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Heidi Gutman/BRAVO

Malgré l’interprétation de la chanson thème de la série télé-réalité, Hilary Duf avoue qu’elle n’a même jamais vu Laguna beach. Mais il y a une bonne raison à cela. “Je-je-je… je n’ai tout simplement pas… je n’ai pas regardé !” elle a dit Andy Cohen lors de l’épisode du 26 janvier de Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen. Les Lizzie McGuire La star, 35 ans, semblait aussi surprise que tout le monde lorsqu’elle a fait l’aveu après qu’Andy lui ait demandé si elle était une “grande fan” de la série.

Mais l’interprète de “Come Clean”, vêtue avec élégance d’une mini-robe en latex noir et de talons aiguilles assortis, n’a pas tardé à proposer une explication légitime. “Vous les gars, je dois vous dire, puis-je avouer quelque chose maintenant?” elle a commencé. “D’accord. À un moment où vous ne pouviez pas enregistrer d’émissions de télévision, j’étais en tournée », a-t-elle expliqué. “Donc, j’ai raté une grande partie des grandes choses dont les gens parlent et que je n’ai pas pu expérimenter. Et puis ma chanson était comme la chanson thème, et j’ai adoré ça parce que j’ai vécu à MTV pendant un certain temps.

Andy a ensuite demandé comment “Come Clean” était devenu le thème de l’émission de téléréalité bien-aimée – qui a finalement lancé des retombées Les collines, les collines : un nouveau départ, et La ville. A-t-elle, par hasard, été payée gros ? “Je ne suis certainement pas devenue super riche en l’utilisant comme thème, et je ne vais pas prétendre savoir ce qui s’est passé en arrière-plan pour qu’ils l’utilisent”, a-t-elle déclaré à Andy. “Mais ils l’ont utilisé, ils ont aussi utilisé la chanson” Sweet Sixteen “pour ce spectacle Sweet Sixteen.” Hilary faisait référence, bien sûr, au hit de MTV Mon super doux 16.

Ailleurs dans l’interview, elle a dit qu’elle pourrait peut-être tirer d’un Lizzie Mcquire redémarrer la série – malgré le dernier effort qui a échoué. Elle a fait attention à ce qu’elle dirait, mais a noté que Disney + était “très nouveau” et qu’elle était “optimiste” que cela puisse se reproduire à l’avenir.

