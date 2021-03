«Je sais que beaucoup de gens veulent rencontrer le nouveau bébé», dit-il. « Alors, la voici! C’est une AnZa, je pense que c’est prononcé et … nous déterminons ce dont elle a besoin et comment la garder la plus heureuse et les résultats ont été exceptionnels en termes de vous savez, ce que vous avez mis , vous repartez. «

De nombreux fans ont offert leurs félicitations. Hilary n’a pas révélé plus de détails et n’a pas encore annoncé le nom et le sexe de son nouvel enfant et de Matthew, qui est son troisième au classement général. Elle est également mère d’un fils de 9 ans Luca Comrie d’un précédent mariage.

Le vendredi 26 mars, le joueur de 33 ans Lizzie McGuire alun et Plus jeune actrice postée sur Instagram une photo d’elle et de son mari Matthew Koma fille de 2 ans Banques assis dans une baignoire et l’air ennuyé. Hilary a écrit: « Je suis une grande soeur ……. marinant sur ce que je ressens à ce sujet! »

