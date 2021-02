Hilary Duff, enceinte, apporte un «changement fou» à ses cheveux avant la date d’échéance

Hilary Duff est enceinte! En attendant bébé n ° 2 avec Matthew Koma

Hilary Duff dit «pourquoi pas» à une autre transformation dramatique des cheveux.

Le Plus jeune La star a dévoilé son nouveau « faire » sur Instagram le vendredi 19 février, et les fans ont d’abord sauté à la conclusion que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le bébé qu’elle attend.

Les mèches bleues fraîchement teintes de la star enceinte ont soulevé des sourcils pour certaines, qui ne pouvaient s’empêcher de se demander si l’ombre faisait allusion au sexe de son troisième enfant, qui doit bientôt.

Duff a écrit: « Eh bien … vous l’avez deviné. La minute où je suis rentré de New York, j’avais besoin d’un changement. »

Elle a plaisanté en disant que ses coiffeurs Riawna Capri et Nikki Lee doit «m’aimer beaucoup», car ils ont accepté de passer des heures sur son nouveau look au salon Nine Zero One de West Hollywood. Elle les a remerciés « d’avoir dit oui à un autre changement fou si tard dans ma grossesse (au moins je n’ai pas coupé la frange!) ». L’actrice a expliqué: « Il a fallu toute la journée! »