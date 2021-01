Hilary Duff est enceinte! En attendant bébé n ° 2 avec Matthew Koma

Hilary Duff a récemment reçu un dernier rappel de la folie que nous avons tous endurée en 2020.

La star enceinte a partagé une rafale de photos sur Instagram le lundi 4 janvier de sa famille célébrant ensemble pendant les vacances. En plus de jolies photos de mari Matthew Koma habillée en père Noël, Hilary a posté une photo d’elle-même en souriant tout en tenant une jeune nièce Tomber sur.

Comme l’a expliqué l’interprète de 33 ans de « Come Clean », elle n’était pas aussi heureuse qu’elle aurait pu le paraître.

«Ensuite, mon œil a commencé à paraître bizarre ….. et à me faire mal … beaucoup,» partagea Hilary. « Sooo … j’ai fait un petit voyage aux urgences. J’ai eu une infection oculaire à cause de tous les tests COVID au travail … parce que tu sais, 2020 et tout. »

Tu peux répéter s’il te plait? Les infections oculaires n’ont pas été signalées par le CDC et d’autres experts en santé publique comme un effet secondaire courant des tests de coronavirus, il est donc un peu difficile de savoir pourquoi cela peut lui avoir causé un tel inconfort. Heureusement, la maladie est maintenant derrière elle.