Hilary Duff discute d’un trouble de l’alimentation “horrifiant” en tant qu’enfant star de 17 ans

Hilary Duff dit avoir souffert d’un trouble de l’alimentation “horrifiant” à l’âge de 17 ans.

“A cause de mon cheminement de carrière, je ne peux pas m’empêcher de dire : « Je suis devant la caméra et les actrices sont maigres »”, a déclaré l’actrice, qui est devenue une star adolescente dans “Lizzie McGuire” de Disney Channel en 2001, alors qu’elle avait 13 ans, a déclaré à Women’s Health Australia pour son numéro de janvier. “C’était horrible.”

En 2014, l’actrice a déclaré à Health.com qu’elle s’était flétrie à 98 livres malsaines à un moment donné à l’adolescence.

“J’étais totalement obsédée par tout ce que je mettais dans ma bouche”, avait-elle déclaré à l’époque. “J’étais beaucoup trop maigre. Pas mignon. Et mon corps n’était pas en si bonne santé – mes mains me cramponnaient beaucoup parce que je n’avais pas la nutrition dont j’avais besoin.”

La star de “How I Met Your Father” a déclaré qu’à 35 ans, elle apprécie maintenant sa “santé, en faisant des activités qui me font me sentir forte au lieu d’améliorer simplement l’extérieur de mon corps. Passer du temps avec des gens qui me font me sentir bien et partager des points de vue similaires sur la santé et la positivité corporelle et dormir suffisamment et équilibrer mon alimentation.”

L’année dernière, Duff a déclaré à Women’s Health qu’elle se sentait désormais “fière” de son corps et du fait qu’il “m’a donné trois enfants”.

Elle a déclaré au magazine qu’elle se sentait “en paix avec les changements que mon corps a subis”.

“Je veux aussi que les gens sachent qu’une maquilleuse était là pour mettre de la lumière sur tout mon corps et que quelqu’un m’a mise dans la position la plus flatteuse”, a-t-elle ajouté à propos de la séance photo, pour laquelle elle a posé nue.

Elle a dit qu’elle avait commencé à ressentir un sentiment de paix dans son corps après avoir eu son deuxième de trois enfants.

L’actrice partage son fils Luca, 10 ans, avec son ex Mike Comrie, et ses filles Banks, 4 ans, et Mae, 1 an, avec son mari Matthew Koma.

“Je ne savais même pas si j’allais avoir l’opportunité d’avoir un autre enfant”, a-t-elle déclaré, faisant référence à son divorce en 2016. “Donc, redevenir maman, peut-être. C’était tout un mélange de choses, d’être installée et de réaliser que je suis puissante, talentueuse et intelligente. Toutes des choses mentales.”