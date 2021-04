Les enfants, il est temps de vous raconter une autre histoire de notre rencontre.

Le monde de « How I Met Your Mother » se poursuivra sur Hulu avec « How I Met Your Father », une suite de la comédie originale de CBS qui mettra en vedette Hilary Duff. Le service de streaming a annoncé mercredi la nouvelle série dont les rumeurs étaient longues, sur laquelle Duff sert à la fois de producteur et de star.

Situé à New York, tout comme l’original, « Father » suivra Sophie de Duff, qui dans un proche avenir raconte à son fils la longue histoire de la façon dont elle a rencontré son père. Cette histoire « nous catapultera en 2021 où Sophie et son groupe d’amis proches sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l’ère des fréquentations. des applications et des options illimitées », indique l’annonce.

La série est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger («This Is Us», «Love, Victor»); Les créateurs de «Mother» Carter Bays et Craig Thomas seront les producteurs exécutifs à leurs côtés.

Dans un communiqué, Bays et Thomas ont déclaré qu’ils «pouvaient maintenant passer le flambeau à une nouvelle équipe créative inspirée avec leur propre histoire incroyable à raconter, l’histoire de« Comment j’ai rencontré votre père ». Nous sommes honorés par leur passion et leur vision, et sommes impatients de les aider à raconter une nouvelle histoire légendaire. (Merci à tous les fans de ‘HIMYM’ qui l’ont attendue.) «

« En tant que grand fan de ‘How I Met Your Mother’, je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me confient la suite de leur bébé », a ajouté Duff dans un communiqué de presse.

Ce n’est pas la première tentative de spin-off d’une série de « Mother », qui a été diffusée sur CBS de 2005 à 2014. Un épisode pilote pour un spin-off intitulé « How I Met Your Dad », avec l’actrice et réalisatrice Greta Gerwig, était fait en 2014 mais CBS a transmis une série.

