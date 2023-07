Hilary Duff chante la chanson de Lizzie McGuire sur les lignes de piquetage SAG : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Walt Disney/Everett Collection

Trois jours après le début de la grève SAG-AFTRA, Hilary Duf35 ans, a montré son soutien en se tenant sur la ligne de piquetage de Paramount Pictures à Los Angeles le 17 juillet. Pendant la grève, l’alun de Disney Channel a commencé à chanter la chanson « What Dreams Are Made Of » du film de 2003, Le film de Lizzie McGuire. Alors que la chanson commençait à jouer, Hilary a utilisé en plaisantant sa bouteille d’eau comme microphone et a commencé à chanter avec la foule sur la chanson à succès de Disney (regardez la vidéo dessous).

Hilary Duff et Francia Raisa chantant « What Dreams Are Made Of » pendant la grève à Paramount. pic.twitter.com/8SXrjOIMOt — PopCrave (@PopCrave) 17 juillet 2023

Le Comment j’ai rencontré ton père La star a également profité de son compte Instagram personnel pour partager un carrousel de photos de sa journée de grève, ainsi que la vidéo d’elle chantant à la fin. « Là-bas avec mes filles. Nous sommes solidaires de notre syndicat ! Allons-yoooooo [sic] », a légendé le joueur de 35 ans. Alors qu’elle était sur la ligne de piquetage, Hilary a porté une paire de shorts de sport noirs et un débardeur beige pour combattre la chaleur étouffante. Elle a complété la tenue avec un chapeau de plage à larges bords, des lunettes de soleil noires, des créoles en or et un collier en argent.

Peu de temps après l’arrivée de la vidéo d’Hilary sur les réseaux sociaux, beaucoup de ses fans ont suivi les commentaires pour réagir en la voyant chanter la chanson 20 ans plus tard. « Oooh, elle est tellement emblématique. Hé maintenant, hé maintenant », un fan tweetétandis qu’un autre ajoutée« MON LIZZIE MCGUIREEEEE [sic].” Une admiratrice a même profité de sa publication sur Instagram pour défendre Hilary contre les ennemis. “Tropiiiiii [sic] beaucoup de commentaires stupides ! C’est bien pour vous d’avoir fait ce qu’il fallait et de soutenir vos collègues de l’industrie ! », ont-ils écrit. Entre-temps, C’est nous alun Mandy Moore a commenté plusieurs émojis à la main levée en soutien à Hilary.

Comme beaucoup le savent, la grève du syndicat SAG-AFTRA a commencé le 14 juillet, après la La nounou alun Fran Drescher, 65 ans, qui fait également office de président de l’organisation, a prononcé un discours sur la question. « Je suis allée sérieusement, pensant que nous serions en mesure d’éviter une grève », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse du 13 juillet. « La gravité de cette décision n’est pas perdue pour moi, ni notre comité de négociation, ni notre conseil d’administration membres qui ont voté à l’unanimité pour procéder à la grève. SAG-AFTRA et ses acteurs sont en grève après ne pas être parvenus à un accord « équitable » avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) après plus d’un mois de négociations.

Des grèves sont actuellement en cours à Los Angeles ainsi qu’à New York pour soutenir les membres du syndicat SAG. Quelques-uns des A-listers repérés sur les lignes de piquetage incluent récemment l’acteur Kevin Bacon, Tu ferais mieux d’appeler Saulc’est Bob Odenkerk, Les journaux de vampires alun Nina Dobrevcomédien Awkwafina, Ted Lassoc’est Jason Sudeikis, et beaucoup plus. Non seulement SAG-AFTRA est actuellement en grève, mais la Writers Guild of America est également en grève depuis le 2 mai. En raison des grèves, de nombreux acteurs, scénaristes et autres à Hollywood ont été touchés et incapables de travailler.

«Je ne peux pas le croire, très franchement, à quel point nous sommes éloignés sur tant de choses; comment ils plaident la pauvreté, qu’ils perdent de l’argent à gauche et à droite en donnant des centaines de millions de dollars à leurs PDG », a ajouté Fran lors de son discours la semaine dernière. « C’est dégoûtant. Honte à eux! Ils se tiennent du mauvais côté de l’histoire en ce moment même.

