Hilary Duff a dit de « se calmer » après avoir critiqué un fan pour un commentaire méchant

L’émission d’Hilary Duff, « How I Met Your Father », a été annulée après deux saisons, ce qui a laissé beaucoup de gens, y compris Duff, avec des sentiments forts.

Des centaines de commentaires ont été postés sur Instagram de Variété page rapportant l’actualité.

La plupart des gens soutenaient la série et étaient tristes de la voir disparaître, mais d’autres n’étaient pas aussi gentils, ce qui a apparemment suscité une réponse de Duff.

Le Huffington Post a rapporté qu’une personne a écrit : « J’ai essayé de le regarder… c’était tellement grinçant… qui a pensé que ce serait une bonne idée ? Tout a été fait dans l’original, ils ont tout couvert… »

Duff a répondu: « Vous avez 63 abonnés » avec un emoji souriant rougissant.

Cependant, sa réponse effrontée a suscité davantage de réponses négatives.

« Qu’est-ce que le nombre de followers a à voir avec son opinion, @hilaryduff ? Il a au moins un follower de plus maintenant, juste parce que », a déclaré une personne.

« Qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? Laisser mijoter », a écrit un autre.

« Si les abonnés sont ce que vous appréciez, je suis désolé pour vous, les filles », a déclaré un troisième.

Les représentants de Duff n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Fox News Digital.

La star de « Lizzie McGuire » a bénéficié du soutien des autres pour sa réaction.

« J’adore le côté épicé de @hilaryduff », a écrit une personne, qui a ensuite rejeté les comparaisons entre le spin-off et l’original, « How I Met Your Mother ».

Un autre a simplement dit « sortez @hilaryduff ».

« Comment j’ai rencontré votre père » a été diffusé sur Hulu de janvier 2022 à juillet et mettait en vedette Duff, Christopher Lowell et Kim Cattrall.

Il suivait un format similaire à l’original, avec Cattrall comme l’ancienne version du personnage de Duff racontant les événements en flashback. La même chose avait été faite dans l’original avec Bob Saget racontant le voyage du père.