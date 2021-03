Hilarie Burton: OTH avait des «hommes racontant des histoires de sexualité entre filles»

Hilarie Burton veut un One Tree Hill « refaire avec une patronne. »

Le mardi 2 mars Twitter utilisateur Karleigh Kebartas (@stylesimba) a partagé une image d’une photo publicitaire de Burton et de sa co-star Chad Michael Murray en tant que personnages Peyton et Lucas, au-dessus d’une légende imprimée qui disait: «Les adolescents sont exposés au sexe dans de nombreux contextes, y compris la télévision et Internet. Est-ce surprenant, alors, que les adolescents sont si curieux du sexe et tentés d’expérimenter le sexe? «

Kerbartas a écrit: « @HilarieBurton regarde ce que j’ai trouvé dans mon manuel de psychologie pour adolescents !!! » Elle a dit à E! Nouvelles que le passage est de la 17e édition de John W. Santrocklivre de Adolescence.

Burton a répondu à l’utilisateur de Twitter qu’elle était « embarrassée par cela », ajoutant: « La sexualité des adolescentes était une pierre angulaire de #oth, donc c’est dégoûtant pour moi qu’il n’y avait pas de femmes à des postes de pouvoir là-bas. Personne à qui nous ne pouvions nous tourner défendez-nous. Les hommes qui racontent des histoires de sexualité chez les filles sont un signal d’alarme. Je veux un changement avec une patronne. «

La photo de Burton et Peyton que l’utilisateur de Twitter a publiée montre une scène de One Tree Hillla sixième saison, qui mettait en vedette leurs personnages à l’âge adulte, plusieurs années après le lycée. Cependant, l’émission a souvent dépeint de nombreux étudiants adolescents, y compris Peyton, dans des scènes intimes depuis la première saison.