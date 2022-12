Hilaria, l’épouse d’Alec Baldwin, dit qu’ils ne vont «pas bien» un an après la fusillade mortelle de «Rust»

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria, a expliqué comment elle et son mari faisaient face à la suite de la fusillade mortelle sur le tournage de “Rust” en octobre 2021.

La professeure de yoga de 38 ans a admis qu’elle et l’acteur de 64 ans se débattaient plus d’un an après l’incident tragique qui a causé la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

“Nous ne sommes pas d’accord. Nous ne pouvons pas être d’accord. Personne n’est d’accord”, a déclaré Hilaria dans un aperçu de sa prochaine interview sur Extra.

Elle a poursuivi: “C’était et c’est une tragédie que personne n’aurait jamais pu imaginer.”

Hutchins, 42 ans, est décédé le 21 octobre 2021 lorsqu’un pistolet à hélice qu’Alec tenait s’est déchargé sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique. Le réalisateur du film Joel Souza a également été blessé. L’acteur et l’équipe avaient répété une scène dans une petite église sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

Baldwin a soutenu qu’il n’avait pas appuyé sur la gâchette de l’arme – une fois lors d’une interview aux heures de grande écoute peu de temps après la fusillade mortelle et à nouveau lors d’un récent épisode de podcast. L’acteur a d’abord déclaré qu’il avait tiré le marteau du pistolet aussi loin qu’il le pouvait et l’avait relâché.

En octobre, Alec a partagé un hommage à Hutchins à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. Il a posté une photo du défunt directeur de la photographie sur Instagram et a écrit en légende : “Il y a un an aujourd’hui…”

Le bureau du médecin enquêteur du Nouveau-Mexique a déterminé que la fusillade était un accident. Cependant, les procureurs examinent la fusillade pour déterminer si des accusations criminelles doivent être déposées.

Une poursuite pour mort injustifiée a été déposée contre Baldwin et d’autres membres clés de la production le 15 février.

Le procès nommé Baldwin et d’autres qui étaient “responsables de la sécurité sur le plateau” et ont dénoncé le “comportement imprudent et la réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de sa famille.

Cependant, le 5 octobre, Matthew Hutchins, le mari du défunt directeur de la photographie, a annoncé que le procès civil avait été réglé en attendant l’approbation du tribunal.

“Rust” est sur le point de reprendre le tournage en janvier, avec Matthew Hutchins comme producteur exécutif.

Le mois dernier, Alec a intenté une action en justice pour négligence contre l’armurier du film et plusieurs membres de l’équipe, dans laquelle il a affirmé qu’il s’était fié à eux pour s’assurer que le plateau de tournage était en sécurité.

L’avocat d’Alec, Luke Nikas de Quinn Emanuel, a écrit dans le procès que le candidat aux Oscars “doit vivre avec un immense chagrin” et devait faire face à un “péage émotionnel, physique et financier”.

“Plus que quiconque sur ce plateau, Baldwin a été considéré à tort comme l’auteur de cette tragédie”, a déclaré le procès. “Par ces demandes reconventionnelles, Baldwin cherche à blanchir son nom et à tenir les défendeurs croisés responsables de leur faute.”

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.