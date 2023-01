Hilaria, l’épouse d’Alec Baldwin, dit qu’elle ne “se sent pas si forte” à la suite des accusations d’homicide involontaire coupable de son mari

L’épouse d’Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, s’est exprimée à la suite des accusations d’homicide involontaire de son mari pour la mort sur le plateau de la directrice de la photographie de “Rust” Halyna Hutchins.

Dans l’épisode le plus récent de son podcast, “Witches Anonymous”, publié dimanche, la femme de 39 ans a évoqué le soutien que sa famille a reçu depuis l’annonce de la nouvelle.

“Ce fut une période émouvante pour ma famille. Et je tiens à vous exprimer à quel point je suis reconnaissante pour votre soutien, votre gentillesse et votre raison”, a déclaré Hilaria. “Très honnêtement, sans cela, nous nous effondrerions. Alors, merci beaucoup d’être notre rocher en ce moment parce que je ne me sens pas si fort.”

Lundi, il a été annoncé qu’Alec serait officiellement accusé d’homicide involontaire mardi.

“Le procureur de district et le procureur spécial se concentrent entièrement sur la garantie de la justice pour Halyna Hutchins”, a déclaré Heather Brewer, porte-parole du bureau du premier procureur du district judiciaire du Nouveau-Mexique, dans un communiqué. “Les preuves et les faits parlent d’eux-mêmes.”

ALEC BALDWIN SERA FORMELLEMENT ACCUSÉ DANS UN TOURNAGE FATAL “ROUILLE”

Sur son podcast, Hilaria a noté : “Les enfants sont des éponges, et certaines conversations ne sont pas toujours adaptées à leur âge. Nous ne pouvons pas nier qu’ils ne ressentent pas l’énergie et ne captent pas certaines choses dans la famille et à la maison.”

La mère de sept enfants a ensuite discuté avec le Dr Hillary Goldsher, une psychologue spécialisée dans la parentalité, sur “comment prendre soin de nos enfants et de nous-mêmes lorsque les temps sont durs”.

Elle a conclu le podcast en remerciant une fois de plus les auditeurs et les fans pour leur “gentillesse et leur soutien”.

ALEC BALDWIN ÊTRE CONDAMNÉ D’HOMICIDE INVOLONTAIRE SERA UNE ” BATAILLE ASCENDANTE : ” DES EXPERTS JURIDIQUES EXPLIQUENT POURQUOI

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé qu’Alec serait accusé de deux chefs d’homicide involontaire dans la mort de Hutchins.

Le directeur de la photographie, âgé de 42 ans, a été tué sur le tournage du film occidental “Rust” au Nouveau-Mexique lorsque des balles réelles ont été chargées dans une arme qui a été remise à Alec alors qu’il répétait une scène. L’acteur a depuis nié avoir appuyé sur la gâchette de l’arme qui a tué Hutchins.

Le réalisateur du film, Joel Souza, a également été frappé mais a survécu, et aucune accusation n’a été déposée pour sa blessure.

ALEC BALDWIN DEVRAIT “GARDER SA BOUCHE FERMÉE” AU MILIEU DES ACCUSATIONS DE TIR MORTEL “ROUILLE”: EXPERTS JURIDIQUES

L’homicide involontaire est un crime de classe D passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

Le deuxième chef d’accusation d’Alec est un homicide involontaire dans la commission d’un acte licite, qui “exige la preuve qu’il y a eu plus qu’une simple négligence impliquée dans un décès”, selon le bureau du procureur. Il est également passible de 18 mois de prison et d’une amende de 5 000 $.

Cependant, cette charge comprend une amélioration de l’arme à feu. S’il est reconnu coupable de l’amélioration, Baldwin risquerait une peine obligatoire de cinq ans de prison.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’avocat d’Alec a qualifié les accusations de “terrible erreur judiciaire” dans une déclaration à Fox News Digital.

“Cette décision déforme la mort tragique de Halyna Hutchins et représente une terrible erreur judiciaire”, a déclaré Luke Nikas du cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans l’arme – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est appuyé sur les professionnels avec lesquels il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces charges, et nous gagnerons. »

La famille de Hutchins a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Alec et d’autres membres clés de la production en février 2022. Le procès a dénoncé “un comportement imprudent et une réduction des coûts” qui ont conduit à la mort de Hutchins, selon l’avocat de la famille. Alec, en plus de jouer dans le film, est également producteur.

Matthew Hutchins, le mari du défunt directeur de la photographie, a annoncé en octobre que le procès civil avait été réglé, en attendant l’approbation du tribunal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré l’incident tragique, la production de “Rust” avance avec Alec reprenant son rôle principal dans le film. Melina Spadone, avocate de Rust Movie Productions LLC, a confirmé à Fox News Digital que le film est “sur la bonne voie pour être terminé avec M. Baldwin dans le rôle principal et Joel Souza en tant que réalisateur”.

Tracy Wright et Lauryn Overhultz de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.