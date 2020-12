Hilaria Baldwin a parlé de son héritage en admettant que son nom est vraiment Hillary – et qu’elle est en fait née à Boston, pas à Majorque.

L’influenceuse a répondu aux accusations selon lesquelles elle « feignait » d’être espagnole.

Son mari, l’acteur Alec Baldwin, a défendu sa femme dimanche contre des rapports « spectaculairement faux » – mais elle a décidé de tout dire sur Instagram.

Des vidéos des années précédentes ont été mises en ligne, suggérant qu’elle n’a pas d’accent espagnol.

Les choses ont fait boule de neige lorsqu’un certain nombre de ses anciens camarades de classe ont confirmé qu’elle avait grandi dans le Massachusetts, aux États-Unis – pas en Espagne.









Le podcasteur Mom Brain a tenté de prendre le contrôle de la situation en en disant plus au monde sur son éducation.

« Toute ma famille m’appelle Hilaria – cela m’a toujours dérangé qu’aucun nom ne sonne bien dans l’autre langue, donc j’utiliserais l’un ou l’autre », a admis le jeune homme de 36 ans dans un discours de sept minutes.

« Oui, je suis une fille blanche. Je suis une fille blanche.







(Image: Instagram)











« Soyons très clairs sur le fait que l’Europe compte beaucoup de Blancs et ma famille est blanche. Ethniquement, je suis un mélange de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.

«Culturellement, j’ai grandi avec deux cultures, donc c’est vraiment aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup d’allers et retours toute ma vie.

« Et j’ai vraiment de la chance d’avoir grandi en parlant deux langues différentes et j’essaie d’élever mes enfants, donc ils parlent aussi deux langues. Et c’est quelque chose de très important pour moi, surtout d’avoir ma famille à l’étranger. »

Elle a ajouté: « Ouais, je suis un autre genre de Bostonienne, mais c’est qui je suis, et vous ne pouvez pas changer votre parcours – et je ne voudrais pas non plus – je suis vraiment, vraiment fier de qui je suis.









Le mari de Hilaria, Alec, a essayé les points de vente pour dénicher sa femme avant qu’elle ne se penche elle-même sur le problème.

« Ils l’ont dit à propos des gens que j’aime – de fausses choses. Des choses fausses », a déclaré l’ancienne star de Friends, 62 ans.

«Et même si cela fait mal, la seule chose que je peux faire est de parler à cette moitié du public ou à cette partie du public qui comprend ce que je veux dire quand je dis:

« Considérez la source. » C’est une journée ensoleillée ici. Nous allons profiter d’une journée ensoleillée – moi et ma petite meute. «