Hilaria Baldwin s’est excusée d’avoir simulé son héritage espagnol, affirmant dans un post Instagram vendredi qu’elle « aurait dû être plus claire ».

Dans une légende à côté d’une photo d’elle avec son mari Alec et leurs cinq enfants, elle a déclaré: « J’ai passé le mois dernier à écouter, réfléchir et me demander comment je peux apprendre et grandir.

«Mes parents ont élevé mon frère et moi avec deux cultures, américaine et espagnole, et je ressens un véritable sentiment d’appartenance aux deux.

Dans une légende à côté d’une photo d’elle avec son mari Alec et leurs cinq enfants, elle a déclaré: « J’ai passé le mois dernier à écouter, à réfléchir et à me demander comment je peux apprendre et grandir

Les excuses de Baldwin sur Instagram vendredi après-midi

« La façon dont j’ai parlé de moi-même et de mon lien profond avec deux cultures aurait pu être mieux expliquée – j’aurais dû être plus claire et je suis désolé.

«Je suis fier de la façon dont j’ai été élevé et nous élevons nos enfants pour qu’ils partagent le même amour et le même respect pour les deux.

«Être vulnérable et nous pousser à apprendre et à grandir est ce sur quoi nous avons bâti notre communauté, et j’espère revenir à l’environnement favorable et aimable que nous avons construit ensemble», a-t-elle déclaré.

À la fin du mois de décembre, il est apparu qu’Hilaria – qui dans le passé prétendait avoir grandi à Majorque et parlait avec un accent espagnol – avait en fait passé son enfance à Beacon Hill, Boston, et était passée par Hilary.

Tout a commencé par un seul tweet qui disait: «Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa lutte de dix ans où elle se fait passer pour une personne espagnole».

La femme a ensuite continué à publier des vidéos et des preuves de la façon dont l’accent d’Hilaria a changé au fil des ans.

Elle a dit plus tard au New York Times que c’était un « secret de polichinelle » à Manhattan qu’Hilaria l’avait simulé, et qu’elle et ses amis, « ennuyés » par la pandémie, avaient finalement décidé de révéler le secret.

Les « amis » de sa famille à Majorque ont déclaré qu’ils ne l’avaient jamais rencontrée et que ses parents parlaient avec des accents américains.

Les retombées lui ont valu de perdre d’importants accords d’approbation.