Hilaria Baldwin s’est excusée d’avoir simulé son héritage espagnol après avoir prétendu avoir grandi à Majorque alors qu’elle passait son enfance à Boston, aux États-Unis.

Elle est revenue sur Instagram vendredi soir pour expliquer qu’elle « aurait dû être plus claire » sur son parcours.

La femme d’Alec Baldwin a finalement raconté comment elle avait «passé le mois dernier à écouter, réfléchir et me demander comment je peux apprendre et grandir».

Mais elle a également insisté sur le fait que ses affirmations précédentes selon lesquelles elle avait été élevée avec deux cultures, «américaine et espagnole», sont vraies.

Hilaria a déclaré qu’elle ressentait « un véritable sentiment d’appartenance aux deux cultures ».







(Image: Instagram / hilariabaldwin)



Hilaria, 47 ans, qui a déjà parlé avec un accent espagnol, a subi une réaction violente en ligne après avoir été exposée en ligne à cause de ses fausses déclarations de patrimoine par un utilisateur de médias sociaux en décembre.

Elle a ensuite avoué qu’elle était née à Boston et s’appelait Hillary après avoir affirmé qu’elle n’était arrivée aux États-Unis qu’à l’âge de 19 ans.

Elle a partagé une photo de son mari Alec et de leurs cinq enfants, en écrivant: «J’ai passé le mois dernier à écouter, réfléchir et me demander comment je peux apprendre et grandir.







(Image: hilariabaldwin / Instagram)



«Mes parents ont élevé mon frère et moi avec deux cultures, américaine et espagnole, et je ressens un véritable sentiment d’appartenance aux deux.

«La façon dont j’ai parlé de moi et de mon lien profond avec deux cultures aurait pu être mieux expliquée – j’aurais dû être plus claire et je suis désolé.

«Je suis fier de la façon dont j’ai été élevé et nous élevons nos enfants pour qu’ils partagent le même amour et le même respect pour les deux.

«Être vulnérable et se pousser à apprendre et à grandir est ce sur quoi nous avons construit notre communauté, et j’espère revenir à l’environnement favorable et aimable que nous avons construit ensemble.

Exposant Hilaria le 21 décembre, une femme a écrit: « Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa longue période de conflit de dix ans où elle se fait passer pour une personne espagnole. »







(Image: hilariabaldwin / Instagram)



Elle a ensuite posté des vidéos afin de prouver comment l’accent de Hilaria a changé au fil des ans.

La misère de Hilaria s’est aggravée après que plusieurs de ses anciens camarades de classe se soient exprimés et aient confirmé qu’elle avait été élevée à Weston, dans le Massachusetts par des parents américains, et ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas qu’elle avait un accent étranger.

L’un d’eux a dit: « Je suis allé au lycée avec elle. Personne vraiment adorable, je me souviens, mais entièrement une fille blanche de Cambridge. »

Un autre a ajouté: « Je suis allé au lycée avec elle. Elle était parfaitement gentille et sérieuse à propos de la danse de salon. Son nom était en effet Hillary Hayward-Thomas et elle n’avait pas son accent actuel. »

La femme a poursuivi en disant au New York Times que c’était un «secret de polichinelle» qu’Hilaria avait truqué son héritage, et qu’elle et ses copains avaient finalement décidé de l’exposer après s’être «ennuyés» de la pandémie.







(Image: Instagram)



Le mari de Hilaria, Alec, avait déjà visité les points de vente pour creuser sa femme avant qu’elle ne se penche elle-même sur le problème.

« Ils l’ont dit à propos des gens que j’aime – de fausses choses. Des choses fausses », a déclaré l’ancienne star de Friends, 62 ans.

«Et même si cela fait mal, la seule chose que je peux faire est de parler à cette moitié du public ou à cette partie du public qui comprend ce que je veux dire quand je dis:« Considérez la source ».

Il a posté plus tard une citation qui semblait se rapporter au scandale, disant: « Un mensonge peut voyager à l’autre bout du monde pendant que la vérité se met à sa place. »

Mais il était trop tard pour empêcher Hilaria de perdre un accord avec la société Cuties Baby Care, qui l’a abandonnée en janvier à cause de la fureur.

Un porte-parole de la marque pour bébés a déclaré au New York Post: « En réponse aux demandes de renseignements que nous avons reçues, nous tenons à informer tous nos fidèles adeptes de Cuties que le partenariat d’Hilaria avec Cuties Baby Care a pris fin à la fin de 2020.

« Nous remercions Hilaria pour le soutien qu’elle a apporté en 2020 et lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, une santé et un bonheur continus au cours de la nouvelle année. »