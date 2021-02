Hilaria Baldwin s’excuse de ne pas avoir été plus claire sur son identité culturelle un mois après que les utilisateurs des médias sociaux l’ont accusée de prétendre être espagnole alors qu’elle était née à Boston.

Après avoir répondu à la controverse dans une vidéo Instagram en décembre dernier, Baldwin est revenue vendredi sur le site de médias sociaux pour dire qu’elle avait passé le mois dernier à «écouter, réfléchir et me demander comment je peux apprendre et grandir».

Bien qu’elle répète qu’elle a été élevée avec les cultures américaine et espagnole et qu’elle ressent «un véritable sentiment d’appartenance aux deux», elle a ajouté que «la façon dont j’ai parlé de moi et de mon lien profond avec deux cultures aurait pu être mieux expliquée».

«J’aurais dû être plus claire et je suis désolée», a-t-elle poursuivi, sous-titrant une photo d’elle-même avec son mari Alec Baldwin et leurs cinq enfants. «Je suis fier de la façon dont j’ai été élevé et nous élevons nos enfants pour qu’ils partagent le même amour et le même respect pour les deux. Être vulnérable et nous pousser à apprendre et à grandir est ce sur quoi nous avons bâti notre communauté, et je espérons revenir à l’environnement favorable et aimable que nous avons construit ensemble. «

En décembre, des vidéos ont émergé sur les réseaux sociaux montrant Baldwin parlant avec différents accents, et des tweets ont affirmé qu’elle s’appelait autrefois Hillary.

Baldwin avait précédemment abordé la critique dans un article du New York Times publié le 30 décembre. Elle a déclaré au Times qu’elle ne savait pas ¡Hola! Le magazine a rapporté à tort qu’elle était espagnole et a exprimé sa déception face à une biographie de la CAA qui utilisait des informations inexactes.

Elle a également déclaré au point de vente qu’elle n’avait jamais parlé de son éducation afin de créer des limites et de protéger ses parents, David Thomas Jr. et le Dr Kathryn Hayward.

Selon Baldwin, sa famille a passé une grande partie de son temps à Madrid, Séville et Valence lors de leur visite en Espagne. «Les choses que j’ai partagées sur moi-même sont très claires», a-t-elle déclaré au Times, réitérant qu’elle est née à Boston et a grandi en passant du temps dans le Massachusetts et en Espagne. Ses parents et son frère vivent en Espagne et elle a décidé de vivre aux États-Unis

Baldwin s’est également tourné vers les médias sociaux pour répondre à ses questions. « J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture », a-t-elle écrit dans un post Instagram le 27 décembre. « C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui me demandent – je vais répéter mon histoire. »

Elle a élaboré avec une vidéo d’accompagnement.

« Je suis cette personne que si je parle beaucoup espagnol, j’ai tendance à les mélanger, et si je parle beaucoup anglais alors je mélange ça », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle mélange aussi les langues quand elle devient nerveuse ou bouleversée.

Quant à son nom: lorsqu’elle grandissait aux États-Unis, elle utilisait le nom Hillary, et en Espagne, elle utilisait Hilaria. Elle a finalement décidé de passer par Hilaria.

The Cut a brisé des messages mitigés sur le lieu de naissance et l’éducation de Baldwin au fil des ans, ainsi que mis en évidence un tweet qui a inspiré une grande partie de la conversation en ligne: « Vous devez admirer l’engagement de Hilaria Baldwin à sa longue de dix ans de grippe où elle se fait passer pour une personne espagnole. »

Contribution: David Oliver, Erin Jensen