Hilaria Baldwin a été photographiée pour la première fois depuis qu’elle a été accusée d’avoir simulé son accent et de mentir sur son héritage espagnol alors qu’elle sortait pour une promenade avec ses enfants dans les Hamptons.

La native de Boston, âgée de 36 ans, a été aperçue en train de marcher avec sa progéniture et deux nounous près de la maison de luxe de l’État de New York qu’elle partage avec son mari acteur Alec Baldwin.

Elle arborait du noir de la tête aux pieds dans l’espoir potentiel de rester incognito à la suite de l’énorme tempête qui a éclaté à propos de ses « fausses » revendications du patrimoine espagnol.

Baldwin est venu rejoindre le groupe peu de temps après, portant juste un t-shirt malgré les températures fraîches.

La famille a profité de l’air frais pendant environ une heure avant de se retirer une fois de plus dans leur maison où Hilaria est enfermée depuis qu’elle a été forcée d’avouer qu’elle était née à Boston et non sur l’île espagnole de Majorque, alors qu’elle prétendait être venue à L’Amérique à l’âge de 19 ans.

La frénésie en ligne autour de l’héritage d’Hilaria a été déclenchée le 21 décembre lorsqu’une femme a tweeté: « Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa lutte de dix ans où elle se fait passer pour une personne espagnole. »

Au cours des jours suivants, plusieurs vidéos des apparitions passées de Hilaria à la télévision ont refait surface, montrant son attachement à un accent espagnol, dont une où elle avait apparemment oublié le mot anglais pour «concombre».

Pourtant, Hilaria a semblé sortir de l’accent la semaine dernière lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram Live pour réagir à une blague de la comédienne Amy Schumer.

Plusieurs anciens camarades de classe se sont manifestés pour confirmer qu’Hilaria avait en fait été élevée à Weston, dans le Massachusetts, par des parents américains sans un soupçon d’accent étranger.

«Je suis allé au lycée avec elle. Personne vraiment adorable, je me souviens, mais entièrement une fille blanche de Cambridge », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Je suis allé au lycée avec elle. Elle était parfaitement gentille et sérieuse à propos de la danse de salon. Son nom était en effet Hillary Hayward-Thomas et elle n’avait pas son accent actuel.

Les ratios de classe à la Cambridge School of Weston sont de six élèves pour un enseignant. L’école exclusive classe Hillary Hayward-Thomas parmi ses anciens élèves notables, aux côtés du scénariste Lion King Jonathan Roberts (1973) et de l’actrice américaine Jennifer Coolidge (1979).

Il est également apparu que sa mère Kathryn Hayward, qu’elle a longtemps décrite comme espagnole, est en fait une résidente du Massachusetts de quatrième génération.