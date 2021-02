Hilaria Baldwin revient sur les réseaux sociaux avec une nouvelle perspective.

Après avoir fait la une des journaux en décembre 2020 pour avoir prétendument simulé son accent, la professeure de yoga et auteure à succès est restée silencieuse sur les réseaux sociaux. Mais le vendredi 5 février, Hilaria est revenue Instagram avec des excuses à ses partisans.

«J’ai passé le mois dernier à écouter, réfléchir et me demander comment je peux apprendre et grandir», a-t-elle commencé. « Mes parents ont élevé mon frère et moi avec deux cultures, américaine et espagnole, et je ressens un véritable sentiment d’appartenance aux deux. La façon dont j’ai parlé de moi et mon lien profond avec deux cultures aurait pu être mieux expliquée – je devrais ont été plus clairs et je suis désolé. »

Hilaria a poursuivi: «Je suis fière de la façon dont j’ai été élevée et nous élevons nos enfants pour qu’ils partagent le même amour et le même respect pour les deux. Être vulnérable et nous pousser à apprendre et à grandir est ce sur quoi nous avons bâti notre communauté. , et j’espère revenir à l’environnement favorable et aimable que nous avons construit ensemble. «