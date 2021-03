Hilaria Baldwin révèle le nom de sa petite fille nouveau-née et celle d’Alec Baldwin

Rencontrez le nouveau membre de la famille Baldwin.

Juste un jour après Hilaria Baldwin et Alec Baldwin a annoncé l’arrivée de leur petite fille, l’instructeur de fitness s’est rendu sur Instagram pour révéler le nom du nouveau-né.

« Nous sommes tellement amoureux de notre fille, Lucie, « Hilaria, 37 ans, a écrit à côté d’une photo du petit. » Tout comme vos frères et sœurs, vous êtes un rêve devenu réalité. »

Lucia est le sixième enfant que le couple a accueilli dans le monde. Ce sont aussi les parents de Carmen, 7; Rafael, 5; Léonard, 4; Roméo, 2; et Eduardo, presque 6 mois. De plus, Alec, 62 ans, partage sa fille Irlande Baldwin, 25 ans, avec son ex-femme Kim Basinger.

Alec et Hilaria ont présenté le nouveau membre de leur famille en partageant une photo de l’auteur câlins avec leurs enfants. Elle a sous-titré l’image, « 7. »

Au fil des ans, Hilaria a publié des articles sur ses expériences avec la maternité et détaillé son parcours. En 2019, par exemple, elle a raconté qu’elle avait fait une fausse couche, sa deuxième cette année-là. Elle publie également fréquemment des photos de la maison Baldwin et a récemment publié des photos de Carmen en train de peindre et de travailler sur ses devoirs de mathématiques.