L’épouse de l’acteur Alec Baldwin a publié une longue vidéo sur Instagram au cours du week-end après que les affirmations selon lesquelles elle simulait son accent espagnol sont devenues virales sur Twitter.

«J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture», a-t-elle écrit à côté de la vidéo. « C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui le demandent – je vais répéter mon histoire, comme je l’ai fait plusieurs fois auparavant. Je suis né à Boston et j’ai grandi en passant du temps avec ma famille entre le Massachusetts et l’Espagne. . Mes parents et mes frères et sœurs vivent en Espagne et j’ai choisi de vivre ici, aux États-Unis. Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme j’ai été élevé. C’est très important pour moi. Je comprends que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne et j’en suis très fier. «

Bien que l’ancienne danseuse ait précisé qu’elle était née dans le Massachusetts, la biographie en ligne de sa direction indique qu’elle est née sur l’île espagnole de Majorque.

Dans une interview en podcast d’avril, Baldwin déclare qu’elle n’a déménagé aux États-Unis qu’à l’âge de 19 ans lorsqu’elle a fréquenté l’Université de New York.