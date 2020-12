Hilaria Baldwin ne va pas s’excuser pour qui elle est ou s’asseoir et être annulée après que son accent et son appartenance ethnique aient été interrogés sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, un utilisateur de Twitter a plongée profonde dans la vie de l’instructeur de yoga de 36 ans et épouse de Alec Baldwin, partageant des liens vers ses interviews télévisées passées et citant son «faux accent espagnol». La personne a ensuite complètement remis en question les racines espagnoles d’Hilaria, notant qu’elle avait grandi dans le Massachusetts et s’appelait Hillary lorsqu’elle était étudiante. Le fil est depuis devenu viral, stimulant beaucoup discussion ainsi que la moquerie.

Dans une vidéo publiée sur Instagram le dimanche 27 décembre, la femme d’Alec, âgée de huit ans, s’est émue en parlant de la réaction. Elle a répondu à des questions sur son accent en disant: « Si je parle beaucoup espagnol, j’ai tendance à les mélanger et si je parle plus anglais … alors je mélange ça. »

« C’est une de ces choses qui a toujours été un peu, j’ai été un peu inquiète », a-t-elle dit, ajoutant qu’elle commence à mélanger les langues lorsqu’elle se sent nerveuse ou bouleversée.

Hilaria a poursuivi: « J’essaie de parler plus clairement dans chaque langue. Je pense que c’est quelque chose que je devrais essayer de faire mais parfois je gâche et ce n’est pas quelque chose que je suis comme jouer, alors je veux que ce soit très, très, très clair. «

Elle s’est également adressée à ses ennemis. « Je veux en quelque sorte dire laissez-moi tranquille », a déclaré Hilaria. «Laissez-moi tranquille. Je ne fais rien de mal en étant moi et peut-être que cela ne ressemble pas à quelqu’un que vous avez déjà rencontré, mais je veux dire, n’est-ce pas la beauté de la diversité?

L’expert en fitness a refusé de s’excuser pour son expérience unique, ajoutant: « Je n’ai rien de mal avec moi et je ne vais pas m’excuser pour le temps que j’ai passé dans deux pays et je ne vais pas m’excuser pour le fait que Je parle deux langues et je ne vais pas m’excuser du fait que j’ai deux versions de mon nom. «