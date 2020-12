Laissez-le faire Amy Schumer pour garder les lignes de punch à venir.

Pour clôturer une année vraiment bizarre, le comédien a adopté cette année une approche assez créative des cartes de Noël, avec l’aide non sollicitée Hilaria Baldwin. Tout a commencé le lundi 21 décembre lorsque la nouvelle maman de cinq enfants est allée sur Instagram avec une photo d’elle-même dans un soutien-gorge et des sous-vêtements la berçant et Alec Baldwinle nouveau-né, Eduardo.

«Après le bain, je me prépare pour la journée», a-t-elle en partie sous-titré la photo. «Photo de Carmen».

Eh bien, la photo a apparemment attiré l’attention d’Amy parce qu’elle l’a republiée sur sa page, sauf comme une carte de vœux d’elle et de son petit garçon. « Gene et moi voulions souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin d’année », a écrit l’humoriste sur le post. « Profitez-en avec tous les membres de la famille qui vous parlent cette année. » Mais attendez, l’intrigue s’épaissit.

Hilaria eut vent de la farce d’Amy, mais ne la comprit pas très bien.