Hilaria Baldwin lance le podcast ‘Witches Anonymous’ : ‘Veuillez rejoindre notre coven’

Hilaria Baldwin se lance dans une nouvelle entreprise.

Hilaria, 38 ans, s’est rendue sur Instagram lundi pour partager son nouveau podcast “Witches Anonymous” avec Michelle Campbell. L’instructeur de yoga a partagé qu’elle travaillait sur ce projet au cours de la dernière année.

“Au fil des ans, vous avez tous transformé cette page en une communauté incroyablement inspirante et solidaire”, a commencé Hilaria en légende.

“Ce projet consiste à explorer les relations des femmes entre elles – à la fois en tant que système de soutien le plus solide et en tant qu’adversaires les plus féroces. Les femmes sont souvent dressées les unes contre les autres et transformées en adversaires, favorisant une compétitivité acharnée entre nous.”

ALEC BALDWIN BLAGUE AVEC SA FEMME ENCEINTE HILARIA, LE 7ÈME ENFANT AURA UN NOM “ALL-AMERICAN”

Elle a poursuivi: “Nous nous tournerons vers l’histoire, les mouvements féministes et les histoires de sorcières pour apprendre des nombreuses femmes qui soutiennent d’autres femmes pour acquérir de la sagesse et réaliser que nous sommes meilleures lorsque nous travaillons ensemble. Nous allons briser ces barrières et unissons nos forces pour élever chaque femme.”

Hilaria a partagé que toutes les femmes sur sa page Instagram sont des “sœurs” pour elle, dont elle est “reconnaissante pour le quotidien”.

“C’est vous avoir tous comme système de soutien qui m’a inspiré à créer un espace sûr où nous allons essentiellement en thérapie ensemble et découvrons comment nous pouvons améliorer nos relations au sein de notre communauté”, a écrit Hilaria.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Veuillez rejoindre notre coven chez Witches Anonymous, partageant vos pensées, vos peurs, vos insécurités et votre sagesse. Nous avons tellement de choses à traiter et à apprendre pour nous élever. Nous le devons à nous-mêmes, aux femmes qui ont lutté avant nous et à nos filles, petites-filles et autres femmes qui vivront après nous », a-t-elle conclu.

Campbell, une créatrice de bijoux, s’est également rendue sur son Instagram pour annoncer le partenariat avec Hilaria.

“Avec chaque épisode, nous vous emmènerons dans une plongée historique profonde dans une analyse des raisons pour lesquelles les femmes se détruisent”, a-t-elle écrit. “Nous explorerons pourquoi les femmes ont été élevées pour être des adversaires plutôt que des coéquipières. En étudiant les schémas qui ont renforcé cela pendant des générations, nous analyserons comment nous en sommes arrivés à une époque dominée par la culture des filles méchantes. Tout en étudiant cela avec des experts et des invités convaincants, notre L’objectif est de construire une forte communauté de sororité à travers ces conversations et ces recherches. Inaugurons un nouvel espace pour une positivité et un soutien retentissants.

Campbell a poursuivi: “A travers cet objectif, nous célébrons également les sorcières du passé, et je me sens particulièrement honoré de le faire, étant un descendant de l’une des sorcières de Salem qui a été tuée en 1692.”

Il s’agit du troisième projet de podcast d’Hilaria. Elle a précédemment animé “Mom Brain” avec Daphne Oz et “What’s One More?” avec son mari, Alec Baldwin. Le premier épisode de podcast du couple est survenu quelques mois après le scandale du patrimoine d’Hilaria et le dernier épisode des Baldwin a eu lieu le 12 octobre 2021, avant le tragique tournage de “Rust”.

Plus tôt ce mois-ci, Alec s’est rendu sur Instagram pour se souvenir de feu la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, un an après avoir été abattue sur le tournage de “Rust” au Nouveau-Mexique.

“Il y a un an aujourd’hui…” Baldwin, 64 ans, a légendé l’image de Hutchins. L’acteur a limité les commentaires sur la publication Instagram, mais les fans ont pu écrire quelques réflexions.

“Une si triste journée pour vous tous”, a écrit une personne. “Mes plus sincères condoléances à sa famille et à vous”, a ajouté une autre personne. D’autres ont critiqué Baldwin pour avoir partagé le message, une personne écrivant: “Inapproprié. Cela pourrait être très mal compris.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS