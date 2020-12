Hilaria Baldwin et son mari Alec Baldwin s’expriment après que des questions ont émergé sur l’éducation de l’instructeur de yoga.

«J’ai vu des discussions en ligne remettre en question mon identité et ma culture», a écrit Hilaria Baldwin dans un post Instagram. « C’est quelque chose que je prends très au sérieux, et pour ceux qui demandent – je vais répéter mon histoire. »

Baldwin a adressé les critiques après la sortie de vidéos la montrant en train de parler avec différents accents et des tweets affirmant qu’elle avait l’habitude de s’appeler Hilary.

Baldwin a expliqué à ses partisans qu’elle était née à Boston et avait grandi en passant du temps dans le Massachusetts et en Espagne. Ses parents et frères et sœurs vivent en Espagne et elle a décidé de vivre aux États-Unis

«Nous célébrons les deux cultures chez nous – Alec et moi élevons nos enfants bilingues, tout comme j’ai été élevé. C’est très important pour moi. Je comprends que mon histoire est un peu différente, mais c’est la mienne, et je suis très fière », a-t-elle conclu.

Elle a élaboré avec une vidéo d’accompagnement.

« Je suis cette personne que si je parle beaucoup espagnol, j’ai tendance à les mélanger, et si je parle beaucoup anglais, je mélange cela. »

Elle a dit que lorsqu’elle était nerveuse ou contrariée, elle commençait également à mélanger les langues.

Quant à son nom: quand elle grandissait aux États-Unis, elle utilisait le nom Hilary et en Espagne, elle utilisait Hilaria. Elle a finalement décidé de passer par Hilaria.

The Cut a brisé des messages mitigés sur le lieu de naissance et l’éducation d’Hilaria Baldwin au fil des ans, et a mis en évidence un tweet qui a inspiré une grande partie de la conversation en ligne: « Vous devez admirer l’engagement d’Hilaria Baldwin dans sa longue période de conflit où elle se fait passer pour une personne espagnole. »

Alec Baldwin, quant à lui, a parlé en termes vagues des médias sociaux et de la façon dont de fausses choses ont été dites sur les personnes qu’il aime.

« Vous devez vous frayer un chemin à travers les débris sur Twitter », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram. « Twitter est juste un vaste verger de merde. Et j’ai certainement jeté des conneries dans ce verger moi-même de temps en temps. »

Il a demandé que les gens «considèrent la source». «Nous vivons dans un monde maintenant où nous sommes cachés derrière l’anonymat des médias sociaux», a-t-il déclaré, notant que les gens sentent qu’ils peuvent tout dire.

La fille de la star de « Glengarry Glen Ross » avec l’actrice Kim Basinger, Ireland Baldwin, a également défendu sa belle-mère sur les réseaux sociaux. « C’est tellement pathétique que n’importe qui voudrait jouer le rôle de détective et creuser cela profondément dans la vie de quelqu’un qu’il ne sait pas – je ne sais rien, je ne sais pas comment il a été élevé, par qui il a été élevé, » le Une femme de 25 ans a partagé ses histoires Instagram dimanche.

Le modèle a également décrit Hilaria comme «très gentille».

« C’est une personne attentionnée, qui a toujours respecté ma relation avec mon père, et j’ai une excellente relation avec elle », a déclaré Ireland. « Elle pourrait être une humaine vraiment méchante, terrible et horrible qui déchire les gens, mais ce n’est pas le cas. Hilaria est une mère merveilleuse, qui prend grand soin de ses enfants, et elle prend grand soin de mon père, et c’est vraiment tout cela compte pour moi.

Contributeur: Erin Jensen

