Hilaria Baldwin amène les enfants à l’école avant qu’Alec ne soit accusé de tournage – Hollywood Life

Crédit d’image : Elder Ordonez / SplashNews

Hilaria Baldwin a été vue amenant ses enfants à l’école avant son mari Alec Baldwin a été inculpée de deux chefs d’homicide involontaire coupable le jeudi 19 janvier. La mère de sept enfants gardait un profil bas alors qu’elle accompagnait certains de ses enfants vers un SUV noir pour les emmener à l’école, quelques heures seulement avant l’annonce des accusations portées contre son mari. .

Hilaria, 39 ans, portait un haut gris sous un manteau de fourrure noir, ainsi qu’une paire de leggings noirs serrés. Elle est également restée décontractée avec une paire de diapositives confortables. Elle portait une paire de grandes lunettes de soleil et portait un café et son téléphone portable dans une main. Ses enfants auraient quitté le bâtiment derrière elle pour commencer leur journée à l’école.

Quelques heures après qu’Hilaria ait amené les enfants à l’école, le procureur du district de Santa Fe Marie Carmack-Altwies a annoncé qu’elle porterait plainte pour deux chefs d’homicide involontaire contre Alec, 64 ans, et armurier d’accessoires Hannah Gutierrez-Reed pour le tournage d’octobre 2021 sur le plateau de Rouiller, où directeur de la photographie Halyna Hutchins a été tué. Alec et Hannah risquent tous deux jusqu’à 18 mois de prison et une amende de 5 000 $ s’ils sont reconnus coupables. Directeur assistant Salle David accepté un accord de plaidoyer pour utilisation négligente d’une arme mortelle.

Malgré les accusations, l’avocat d’Alec Luc Nikas a qualifié la décision d ‘«erreur judiciaire» et a déclaré qu’ils combattraient les accusations. “M. Baldwin n’avait aucune raison de croire qu’il y avait une balle réelle dans le pistolet – ou n’importe où sur le plateau de tournage. Il s’est fié aux professionnels avec qui il travaillait, qui lui ont assuré que l’arme n’avait pas de balles réelles. Nous combattrons ces accusations et nous gagnerons », a-t-il déclaré dans un communiqué obtenu par HollywoodLife.

Depuis la fusillade, Alec a déposé une plainte contre Hannah et David ainsi que Rouiller maître de propriété Sarah Zachry et fournisseur d’armes Seth Kenny pour négligence. “Cette tragédie s’est produite parce que des balles réelles ont été livrées sur le plateau et chargées dans le pistolet, Gutierrez-Reed n’a pas vérifié soigneusement les balles ou le pistolet, Halls n’a pas vérifié soigneusement le pistolet et a pourtant annoncé que le pistolet était en sécurité avant de le remettre à Baldwin , et Zachry n’a pas révélé que Gutierrez-Reed avait agi de manière imprudente hors du plateau et constituait un risque pour la sécurité de ceux qui l’entouraient », a écrit l’avocat de l’acteur dans le dossier de novembre.

