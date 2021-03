Hilaria Baldwin a secrètement son bébé numéro 6 avec son mari Alec alors qu’elle partage la photo

Hilaria Baldwin a secrètement eu son sixième enfant avec son mari Alec.

La maman a partagé lundi un portrait de famille de tous les enfants, y compris leur nouveau-né sur Instagram avec le mot: «7».

Leur dernier ajout à la famille est le septième enfant d’Alec; l’acteur partage sa fille aînée Ireland avec son ex-femme Kim Basinger.

Hilaria a rejoint son nouveau-né et ses enfants Carmen, 7 ans, Rafael, 5 ans, Leonardo, 4 ans, Romeo, 2 ans, et Eduardo, 5 mois, pour leur dernière photo de famille.

Pourtant, les fans attendent de découvrir le sexe et le nom du paquet de joie.

Plus de détails encore à révéler par le duo marié et leur famille.









Cela fait moins d’un an que le couple a accueilli ensemble leur fils Eduardo.

Alec et Hilaria sont devenus un énorme couple puissant à Hollywood.

Ils sont mariés depuis 2012.









Hilaria partage toujours un aperçu de sa vie de famille avec sa progéniture en pleine expansion sur Instagram.

Dans une récente interview, le podcasteur avait précédemment déclaré que la famille avait «fini» d’avoir des enfants.

Après le bébé numéro cinq, elle a déclaré au magazine en novembre: « On a vraiment l’impression que nous avons fini. »

Elle a admis que ses enfants demandent toujours quand ils auront un autre frère sur le chemin.

Elle a dit à PEOPLE: « Mes enfants sont habitués à l’arrivée de nouveaux frères et sœurs, alors ils se disent déjà: ‘Quand le prochain va-t-il venir?’

«Et je me dis: ‘Les gars, vous et le monde entier devez arrêter de me demander ça!’

« Ils ont été vraiment géniaux, cependant. Ils adorent [Edu]. Ils aiment les bébés. C’est vraiment incroyable de les regarder parce que je sais qu’ils vont être le genre d’adultes qui sont vraiment bons avec les enfants parce qu’ils en savent tellement. »