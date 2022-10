Hilaree Nelson, célèbre skieuse extrême américaine, reçoit des funérailles traditionnelles népalaises

Un célèbre skieur extrême des États-Unis qui a été tué après être tombé de l’une des plus hautes montagnes du monde a eu dimanche des funérailles traditionnelles dans un terrain de crémation Sherpa alors que des moines bouddhistes officiaient lors d’une cérémonie à laquelle assistaient sa famille, ses amis et des représentants du gouvernement.

Hilaree Nelson, 49 ans, est tombée du sommet de 8 163 mètres de la huitième plus haute montagne du monde. Mont Manaslu, la semaine dernière en skiant avec son partenaire, Jim Morrison.

Le corps de Nelson a été transporté sur le terrain de crémation Sherpa à Katmandou depuis une morgue d’hôpital à l’arrière d’un camion ouvert, qui était décoré d’une affiche d’elle et orné de guirlandes de fleurs.

Famille, amis, alpinistes et représentants du gouvernement se sont réunis au cimetière, offrant des fleurs et des écharpes qui ont été placées sur sa dépouille, qui a ensuite été posée sur une pile de bois. Les moines bouddhistes ont allumé le bûcher en jouant des instruments de musique et en chantant des prières tandis que les personnes en deuil allumaient de l’encens.

Les membres de la famille de Nelson s’étaient envolés pour Katmandou pour les funérailles.

Elle a disparu le 26 septembre et les sauveteurs qui l’ont recherchée par hélicoptère ont retrouvé son corps deux jours plus tard et l’ont transporté à Katmandou. Le mauvais temps avait entravé la recherche initiale.

Les grimpeurs du mont Manaslu ont été aux prises avec de mauvaises conditions météorologiques et des avalanches à répétition.

Le même jour, Nelson est tombé, une avalanche à basse altitude sur la même montagne a tué un Népalais et blessé plusieurs autres alpinistes.

Des centaines d’alpinistes et leurs guides locaux ont tenté d’atteindre le sommet de la montagne pendant la saison d’escalade automnale du Népal.

Nelson, de Telluride, Colorado, et Morrison, de Tahoe, Californie, sont des skieurs extrêmes qui ont atteint le sommet du mont Lhotse, la quatrième plus haute montagne du monde, en 2018.

Le gouvernement népalais a délivré des permis à 504 grimpeurs au cours de la saison d’escalade d’automne de cette année. La plupart escaladent le mont Manaslu.