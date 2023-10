HII étend sa présence avec une nouvelle installation technologique avancée au centre-ville de Syracuse

SYRACUSE, New York (18 octobre 2023) — La division Mission Technologies de HII a organisé une cérémonie pour marquer l’ouverture de la nouvelle installation d’ingénierie de l’entreprise à Syracuse, élargissant ainsi la présence de l’entreprise dans la région.

« Cette installation sert de plaque tournante pour l’intégration de diverses technologies qui jouent un rôle direct dans le renforcement de la sécurité nationale », a déclaré Andy Green, président de Mission Technologies, lors de la cérémonie. « C’est un lieu où convergent l’imagination, l’innovation et la collaboration. Ici à Syracuse, New York, les esprits les plus brillants sont prêts à mener à bien la mission de HII : donner l’avantage à nos combattants. Nous sommes ravis de faire ce travail ici et de le partager avec vous aujourd’hui.

Mission Technologies à New York compte environ 200 ingénieurs et techniciens qui soutiennent les travaux de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et de guerre électronique à Syracuse et à Rome, New York.

Dino Cencetti, vice-président des opérations du groupe commercial C5ISR de Mission Technologies, a souligné le travail critique qu’ils effectuent pour toutes les branches de l’armée américaine et d’autres agences de sécurité nationale.

« Nous faisons des choses nouvelles et étonnantes ici dans ce bâtiment », a déclaré Cencetti. « Nous attendons avec impatience la réalisation de la revitalisation du centre-ville et la poursuite du développement de la base industrielle de défense à Syracuse, en soutenant le nouveau corridor technologique « Votre État ».

HII développe des solutions intégrées qui permettent aux forces connectées d’aujourd’hui dans tous les domaines. Les capacités incluent les systèmes et opérations C5ISR ; l’application de l’IA et de l’apprentissage automatique aux décisions sur le champ de bataille ; stratégies défensives et offensives du cyberespace et guerre électronique ; systèmes autonomes sans pilote ; des solutions en direct, virtuelles et constructives ; modernisation de la flotte; et les opérations nucléaires critiques.

Photos de l’ouverture: https://www.dropbox.com/l/AABHFhGBN9lJodzmXPbGDNj0p_lOfiWr1W0

Vidéo B-roll : https://vimeo.com/875230798/79e1d6e36b

Pour plus d’informations sur les capacités de Mission Technologies de HII, visitez : https://hii.com/what-we-do/divisions/mission-technologies