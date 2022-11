Highmark Health, Google Cloud et League s’associent pour créer une « porte d’entrée numérique »

Google Cloudl’assureur maladie Highmark Health et League, une plate-forme qui aide les organisations de soins de santé et les entreprises de santé grand public à créer des outils numériques, ont annoncé un partenariat pour créer une plate-forme de santé numérique pour les membres de Highmark.

Le portail des membres My Highmark offre aux membres de l’assureur ce que les entreprises appellent une “porte d’entrée numérique”, où ils peuvent naviguer dans leurs soins, payer des factures, évaluer les coûts et recevoir des soins de santé virtuels, y compris des soins d’urgence virtuels.

Les membres auront accès à des offres numériques axées sur les maladies chroniques et les pratiques virtuelles multispécialisées, y compris les soins primaires, la santé comportementale, la pédiatrie et la santé des femmes. Des programmes tiers et certains programmes d’avantages sociaux parrainés par l’employeur seront également accessibles.

Highmark compte 6,8 millions de membres en Pennsylvanie, dans le Delaware, en Virginie-Occidentale et à New York. Certains membres auront accès à la plateforme à partir de janvier 2023.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, Highmark Health et Google ont annoncé une collaboration de six ans pour développer la Living Health Dynamic Platform, qui visait à rendre l’expérience de soins de santé moins fragmentée pour les patients et à alléger le fardeau administratif des fournisseurs.

Par la suite, les organisations ont annoncé que Verily et sa filiale de soins chroniques Onduo rejoindraient le partenariat. Ensemble, les entreprises développeraient et construiraient la validation clinique d’outils de santé numériques axés sur l’engagement des patients.

Plus tôt cette année, League et Google Cloud ont annoncé leur propre partenariat stratégique. Dans le cadre de cet accord, League s’appuiera sur l’API Healthcare de Google Cloud pour créer une plate-forme d’expérience client dans le secteur de la santé.

En octobre, STAT signalé que Highmark, basé en Pennsylvanie, couvrirait certaines thérapies numériques sur ordonnance autorisées par la FDA.