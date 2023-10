Deux écoles 1A ont rejoint la liste des membres de la NC High School Athletic Association qui peuvent revendiquer des champions individuels de tennis féminin.

Highland Tech était l’un de ces deux alors que Madison Darnell est entrée dans l’histoire de l’école avec une victoire de 7-5, 6-2 contre Manya Nallagangu du NCSSM-Morganton. Nallagangu – qui avait remporté le titre régional en simple dont Darnell faisait partie – espérait être le premier champion individuel des Dragons, n’importe quel sport.

L’autre débutant était Triangle Math & Science, dont l’équipe de double composée de Brianna Viets et Sasha Korjova a battu Carrie Marion et Ella Brant de Mount Airy 6-1, 6-1 en finale. Ce sont les premières joueuses des Tigres à remporter un titre individuel de tennis féminin.

Marion, une senior, a remporté le titre en simple 1A l’année dernière et le titre en double l’année précédente avec Brant.

Les premier et deuxième tours des championnats individuels NCHSAA 1A se sont déroulés vendredi et les finales ont eu lieu samedi au Cary Tennis Center. Comme le 1A est le seul classement avec seulement huit qualifiés, il n’y a eu que trois tours de jeu.

Il n’y a également que deux régionales en tennis féminin 1A : Est et Ouest.

En simple, les quatre demi-finalistes venaient de l’Ouest, dont le champion régional Nallagangu et le vice-champion régional Darnell. Darnell a affronté sa coéquipière Katelin Vaher en demi-finale après que Vaher ait éliminé la championne régionale 1A Est Elphie Spillman au premier tour. Vaher a terminé quatrième dans la 1A Ouest, tandis que sa compatriote demi-finaliste Nina Holton de Bishop McGuinnes a terminé troisième.

En double, Viets et Korjova ont été la seule équipe régionale de l’Est à atteindre les demi-finales. Ava Darnell et Emerson Simmons d’East Wilkes étaient champions régionaux 1A Ouest mais, contrairement aux régionales, n’ont pas pu dépasser le duo de Mount Airy. Rachel Flynn et Sonya Rhoades de Grey Stone Day, finalistes de 1A West, ont perdu contre Korjova et Viets en demi-finale.

Sasha Korjova/Brianna Viets (Triangle Math & Science) ont battu Carrie Marion/Ella Brant (Mount Airy) 6-1, 6-1 dans le championnat d’État de double tennis féminin NCHSAA 1A le samedi 28 octobre 2023. (Photo de : J .Mike Blake/HighSchoolOT)

Résultats de tennis féminin 1A

SIMPLES : Premier tour

Katelin Vaher (Highland Tech) déf. Elphie Spillman (Charte de Chatham) 6-3, 6-1

Madison Darnell (Highland Tech) a battu. Mak Allen (Charte de Chatham) 6-0, 6-0

Manya Nallagangu (NCSSM-Morganton) déf. Rebecca Kirby (Académie Eno River) 6-0, 6-0

Nina Holton (Mgr McGuinness) déf. Olivia Ess (Communauté de Roxboro) 6-1, 6-0

SIMPLES : Demi-finales

Madison Darnell (Highland Tech) a battu. Katelin Vaher (Highland Tech) 6-0, 6-1

Manya Nallagangu (NCSSM-Morganton) déf. Nina Holton (Mgr McGuinness) 6-0, 6-1

SIMPLES : Championnat

Madison Darnell (Highland Tech) a battu. Manya Nallagangu (NCSSM-Morganton) 7-5, 6-2

DOUBLE : Premier tour

Brianna Viets/Sasha Korjova (Triangle Mathématiques et Sciences) déf. Ananya Sririam/Will Levin (NCSSM-Morganton) 6-0, 6-1

Rachel Flynn/Sonya Rhoades (Grey Stone Day) déf. Abby Winslow/Betts Roney (Académie Eno River) 6-1, 6-1

Ava Darnell/Emerson Simmons (East Wilkes) déf. Rachel Albright/Lauren Caviness (Chatham Central) 6-3, 6-0

Carrie Marion/Ella Brant (Mount Airy) déf. Karli McKenna/Katelyn Hutson (Académie Voyager) 6-0, 6-0

DOUBLE : Demi-finales

Brianna Viets/Sasha Korjova (Triangle Mathématiques et Sciences) déf. Rachel Flynn/Sonya Rhoades (Journée de Grey Stone) 6-1, 6-0

Carrie Marion/Ella Brant (Mount Airy) déf. Ava Darnell/Emerson Simmons (East Wilkes) 6-3, 6-5

DOUBLE : Championnat

Brianna Viets/Sasha Korjova (Triangle Mathématiques et Sciences) déf. Carrie Marion/Ella Brant (Mont Airy) 6-1, 6-1