Highland Park marque un an après la fusillade du 4 juillet avec une promenade communautaire récupérant le parcours du défilé – Shaw Local

HIGHLAND PARK, Illinois – HIGHLAND PARK – Un an après qu’un tireur ait terrorisé les spectateurs du défilé du 4 juillet dans la banlieue de Chicago à Highland Park, les membres de la communauté se sont réunis mardi pour honorer les sept personnes qui ont été tuéescommémorez la journée et récupérez l’espace pour aller de l’avant.

La ville organisait une série d’événements visant à donner aux gens « l’occasion de participer à la journée et de se rassembler en tant que communauté de la manière qui leur convient le mieux », a déclaré le mois dernier la responsable des communications de la ville, Amanda Bennett. La ville a abordé la planification de l’événement avec une perspective tenant compte des traumatismes, a déclaré Bennett.

« Personne ne voulait un défilé. C’était inapproprié », a déclaré mardi la mairesse de Highland Park, Nancy Rotering. « Mais il était important pour nous de dire que le mal ne gagne pas. Et c’est notre parcours de parade, et c’est notre communauté que nous reprenons.

Rotering a déclaré qu’un élève de troisième année lui avait demandé à l’hôtel de ville cette année: «’Avons-nous jamais l’occasion de célébrer le 4 juillet?’ Et cela m’a vraiment brisé le cœur pour tant d’entre nous qui ont grandi ici, qui ont élevé nos enfants ici, qui ont de merveilleux souvenirs. Il n’y a aucune raison pour que cet acte de lâcheté et de haine enlève cette joie à cette communauté », a-t-elle déclaré.

Rotering devait prendre la parole lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville qui comprendra également une performance musicale et une minute de silence à 10h14 pour marquer l’heure exacte selon laquelle la police a déclaré que le premier coup de feu avait été tiré. Ensuite, les participants peuvent parcourir le parcours du défilé.

«La marche communautaire symbolisera la récupération du parcours du défilé de 2022 alors que nous construisons ensemble la résilience», a déclaré la ville sur son site Web.

La nuit, la ville prévoyait d’organiser un spectacle de drones à la place pour éviter les « sons très familiers » des feux d’artifice, a déclaré Rotering.

« Je reconnais que pour tant de personnes dans notre communauté, c’est trop tôt. »

Il n’y aura pas de chars, d’artistes ou de cadeaux.

Les hélicoptères des médias n’étaient pas autorisés à survoler pour capturer des images; les journalistes ont été priés de ne pas filmer dans les zones touchées par la violence armée et d’éviter de diffuser des images de l’événement de l’année dernière.

La sécurité était stricte : les participants devaient s’inscrire avant chaque événement, montrer un code QR et passer la sécurité. Plus de 5 000 personnes étaient inscrites pour la journée, selon la responsable municipale Ghida Neukirch.

Les personnes qui ne voulaient pas y assister pouvaient également regarder les événements via zoom.

___

Savage est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.