Highfield Princess: voyage en Australie et retour de la Breeders ‘Cup à l’étude l’année prochaine pour la sprinteuse vedette | Nouvelles de la course

Un retour à la Breeders ‘Cup et un voyage en Australie font partie des options envisagées pour Highfield Princess la saison prochaine après avoir clôturé une campagne mémorable à Keeneland samedi.

Bien que cela soit difficile à croire maintenant, le joueur de cinq ans a été battu une fois à Chelmsford et deux fois à Wolverhampton au début de 2022.

Même après avoir renoué avec la victoire le jour de la finale du championnat tous temps à Newcastle, peu de gens auraient pu imaginer ses progrès ultérieurs, avec un succès dans le groupe deux dans les Duke of York Stakes suivi d’un triplé de victoires dans le groupe un dans le Prix Maurice. de Gheest, le Nunthorpe et les Flying Five Stakes.

Elle faisait partie des principaux espoirs du Breeders’ Cup Turf Sprint de samedi dans le Kentucky – et bien qu’elle ait dû se contenter d’honneurs mineurs à la quatrième place, Quinn est à juste titre fière de ses réalisations.

“Elle a fait une bonne course, nous étions satisfaits d’elle et elle s’en est très bien sortie”, a déclaré l’entraîneur peu de temps après son retour dans le Yorkshire lundi matin. “Elle s’entraîne depuis décembre dernier pour se préparer pour la finale All-Weather et elle a dansé toutes les danses dans toute l’Europe dans toutes les meilleures courses.”

Highfield Princess semble sur le point de lancer la saison prochaine avec une défense de sa couronne du duc d’York, Quinn espérant qu’une pause prolongée lui profitera avant les objectifs internationaux cette fois l’année prochaine.

Image:

Highfield Princess pourrait commencer sa campagne 2023 à York





“Nous allons lui donner une bonne pause maintenant. Nous allons commencer sa campagne à York en mai prochain et partir de là”, a-t-il ajouté. “Elle a eu une année merveilleuse et nous sommes ravis qu’elle continue à s’entraîner. Vous pouvez retirer les courses tous temps, donc nous visons à en avoir plus dans le réservoir pour la seconde moitié de l’année et jusqu’à Noël avant qu’elle ne soit à la retraite.

“Elle pourrait peut-être retourner à la Breeders ‘Cup ou il y a l’Everest (en Australie) et plus tard il y a Hong Kong, donc il y a plusieurs options différentes.

“Avec tout cela à l’esprit, nous voulons lui donner une bonne pause, la ramener à York, puis vous avez à nouveau Royal Ascot et le Nunthorpe et le Flying Five. Ils sont tous très difficiles à gagner, mais la jument aurait une chance dans tous ceux-ci si elle est au sommet de son art.

“Nous sommes absolument ravis d’elle et typique d’elle, elle a de nouveau épuisé son cœur samedi.”