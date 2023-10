Travailler dans le service de recrutement d’une entreprise technologique, Bretagne Keepes constate que la majorité des candidats qui franchissent ses portes sont des hommes. Et son entreprise n’est pas seule. Même si les femmes représentent près de 50 % de la main-d’œuvre totale, seulement 28 % de la main-d’œuvre en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) est féminine.

En cherchant à savoir pourquoi, Keepes a appris que quatre filles sur dix déclarent apprécier les activités STEM, mais n’acquièrent pas suffisamment d’expérience pratique. L’inégalité STEM a commencé bien avant de se lancer dans une interview, a découvert Keepes : cela a commencé à l’école.

«J’ai commencé ma carrière dans le domaine STEM et j’étais l’une des seules filles de la classe», explique Keepes. « C’était vraiment difficile de ne pas avoir le soutien des autres femmes. En fin de compte, pour parvenir à une main-d’œuvre diversifiée, cela commence dans la salle de classe, et cela commence très jeune.

Gardes trouvés Talons hauts de haute technologie, une organisation à but non lucratif créée en 2001 par 31 femmes travaillant chez Texas Instruments. L’organisation à but non lucratif basée à Preston Hollow vise à initier davantage de filles aux domaines STEM grâce à des subventions à des organisations qui s’alignent sur cette mission, des camps d’été et des ateliers.

Chaque camp présente aux jeunes filles différents domaines liés aux STEM. Un camp a eu lieu à l’Université du Texas à Dallas l’été dernier et a permis à un groupe de filles de mieux comprendre la physique grâce à des activités telles que la création et l’étude d’une soufflerie.

« Nous avons financé les camps de physique parce qu’à cette époque, il n’y avait pas de camp pour les filles », explique Keepes, qui est maintenant président de la section nord du Texas. « C’est vraiment ce qui a lancé High Tech High Heels, c’est ce besoin. Il s’agissait du tout premier programme de subventions que nous accordions en tant qu’organisation.

Les lauréats les plus récents des subventions de l’organisation à but non lucratif incluent Design Connect Create pour ses camps de physique et de codage ; Girls Inc. de Metropolitan Dallas, un programme STEM pour les filles ; et Girlstart, qui offre aux filles du nord du Texas une formation pratique hebdomadaire en STEM.

« Nous avons constaté que [our programs] permettre aux filles de rester intéressées », dit Keepes. « Si vous manquez quelques années de STEM, que vous êtes en huitième année et que vous êtes sur le point d’entrer en première année, vous ne prendrez peut-être pas la même décision que si vous aviez ce point STEM en sixième et septième année. »

High Tech High Heels a également financé et contribué à la création du Alliance nationale pour les partenariats en matière d’équité (NAPE) programme de formation des enseignants. La formation encourage les enseignants et les conseillers à identifier les préjugés et à accepter les différences culturelles au sein de la classe.

“Si nous construisons des produits destinés à servir de nombreuses personnes de races, de sexes et de zones géographiques différentes, nous devons faire appel à des personnes qui représentent ce que ces produits signifient pour eux”, déclare Keepes. “Plus précisément pour nous assurer que nous réfléchissons à tout.”