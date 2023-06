Higgs menace d’élections pour réprimer la rébellion contre la politique 713

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a déclaré qu’il était prêt à déclencher des élections sur les changements à la politique 713, qui visait à protéger les étudiants LGBTQ, alors qu’il faisait face à une rébellion de plusieurs de ses principaux ministres jeudi.

Six ministres et deux députés d’arrière-ban ont refusé d’assister à la séance du matin de l’Assemblée législative « pour exprimer notre extrême déception face au manque de processus et de transparence », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Mais toute chance de chute du gouvernement semblait s’évanouir en milieu d’après-midi lorsque les huit sont revenus à la maison pour un vote clé.

La déclaration a été signée par les ministres Dororthy Shephard, Trevor Holder, Daniel Allain, Arlene Dunn, Jeff Carr, Jill Green et les députés d’arrière-ban Ross Wetmore et Andrea Anderson-Mason.

Les huit conservateurs sont restés à l’écart de la période des questions moins d’une heure après que le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a annoncé les résultats de son examen de la politique 713.

La politique, promulguée en 2020 après des consultations avec des parties prenantes et des experts, a établi des normes minimales pour les écoles afin d’assurer un environnement sûr, accueillant et inclusif pour les élèves LGBTQ.

La conférence de presse de Hogan a présenté des changements à trois éléments de la politique, notamment ne plus obliger les enseignants et le personnel à respecter les noms et pronoms choisis des enfants de moins de 16 ans sans le consentement parental.

La rébellion PC de plus d’un quart du caucus de Higgs est devenue évidente lorsque les huit députés ont remis une déclaration écrite aux journalistes peu avant midi.

Un autre changement supprime la mention de l’identité de genre lorsqu’il s’agit de sports et d’autres activités, indiquant seulement que les élèves pourront participer à des activités sûres et accueillantes. Un troisième changement exige que chaque école dispose d’un vestiaire général neutre.

MONTRE | Qu’est-ce que la politique 713 et pourquoi est-ce important ? Raechel Huizinga de la CBC explique: CBC explique: Voici ce que vous devez savoir sur la politique 713 Plaintes, protestations, débats, avis : de quoi s’agit-il ? Dans deux cas, les descriptions de Hogan des changements ne correspondaient pas au libellé du nouveau document remis aux journalistes, et le ministre a promis d’y apporter d’autres modifications.

Mais cela n’a pas suffi à mettre fin à la rébellion florissante du PC par plus d’un quart du caucus de Higgs.

« Cela pourrait potentiellement forcer une élection », a déclaré le Premier ministre aux journalistes quelques instants après la publication de la déclaration des dissidents.

On lui avait demandé s’il pourrait être contraint de démissionner, mais il a plutôt évoqué l’idée de déclencher une campagne.

« Est-ce que je ferais ça? Ce n’est pas sans possibilité. Je crois fermement que dans le cas de trouver une solution ici où nous n’excluons pas les parents dans la vie de leur enfant. »

La perspective que les PC perdent un vote dans la maison était réelle pendant plusieurs heures.

8 PC reviennent pour vaincre le projet de loi vert pour interdire le gaz de schiste

Un projet de loi du Parti vert visant à interdire le développement du gaz de schiste devait faire l’objet d’un débat en deuxième lecture et d’un vote en milieu d’après-midi.

La déclaration des huit dissidents du PC n’a pas précisé s’ils participeraient à ce vote, mais le gouvernement aurait besoin d’eux à la Chambre pour empêcher la législation verte d’avancer.

Au moment où le projet de loi vert est arrivé vers 14 h 45, tous les huit étaient de retour à la maison, donnant au gouvernement suffisamment de voix pour faire échouer la législation.

Il n’était pas clair s’ils avaient gagné d’autres concessions en échange de leur présence lors d’une réunion du caucus à midi.

Lorsqu’on lui a demandé après une réunion du caucus à midi si elle serait dans la maison pour voter, Dunn a répondu: « Je ne sais pas. »

Allain était à la maison pour un débat en commission sur l’un de ses projets de loi, et Anderson-Mason a déclaré aux journalistes qu’elle prévoyait de remplacer le président Bill Oliver dans l’après-midi.

« Cela a toujours été une question de processus », a-t-elle déclaré. « Pour moi, cela a toujours été une question de processus. Le processus est extrêmement important. C’est le fondement de la démocratie. »

Le chef du Parti vert David Coon et les députés Kevin Arseneau et Megan Mitton affirment que Higgs a clairement perdu la confiance de son caucus et devrait démissionner. (Jacques Poitras/CBC)

Le chef vert David Coon a déclaré plus tôt dans la journée que la décision extraordinaire de ces conservateurs signifiait que Higgs devait démissionner.

« Il a clairement perdu la confiance d’une partie importante de son cabinet. Il doit partir. »

La chef libérale Susan Holt a déclaré que son parti était prêt pour une élection et que ses députés appuieraient tout vote de censure contre le gouvernement.

« Je pense que ce que nous avons vu aujourd’hui, c’est que ce gouvernement n’est pas à la hauteur du défi de diriger notre système d’éducation, et pas à la hauteur du défi de diriger un cabinet ou un caucus », a-t-elle déclaré.

Un autre membre du caucus PC pourrait prendre le relais, dit Cardy

L’ancien ministre de l’Éducation Dominic Cardy, qui a démissionné en octobre dernier et a été expulsé du caucus PC, a déclaré qu’une élection n’était pas nécessaire pour destituer Higgs de ses fonctions.

Il a déclaré aux journalistes que si le premier ministre rendait visite au lieutenant-gouverneur. Brenda Murphy et lui a demandé de dissoudre la Chambre, elle devrait plutôt demander au caucus PC si un autre de ses membres pourrait prendre la relève et diriger un gouvernement avec le soutien de la majorité à l’Assemblée législative.

Cardy a reconnu que cette décision, bien que possible dans le système parlementaire, est rare mais pas hors de question.

« Le travail du lieutenant-gouverneur est de vérifier s’il y a quelqu’un d’autre qui peut commander la majorité de la maison », a-t-il déclaré.

« Je dis qu’il y a très clairement des gens qui pourraient faire ce travail. Le premier ministre a montré aujourd’hui qu’il ne peut même pas commander son propre caucus, son propre cabinet. »