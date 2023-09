Higgs dit qu’il restera chef du PC du Nouveau-Brunswick pour se battre aux prochaines élections

Blaine Higgs reste.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a annoncé vendredi qu’il demeurerait chef du Parti progressiste-conservateur et briguerait un autre mandat lors des prochaines élections provinciales.

Depuis des mois, on se demande si Higgs, qui aura 70 ans en mars prochain, prendrait sa retraite avant les prochaines élections.

En février, lors du discours annuel sur l’état de la province, il a taquiné la foule en quittant la scène au son de la chanson des Clash. Dois-je rester ou dois-je partir?

La question « est devenue de plus en plus pertinente avec les dissensions internes que notre gouvernement a connues au cours des six derniers mois », a déclaré Higgs vendredi.

Il répondait à la question par une déclaration sur les réseaux sociaux.

« Avec les encouragements de nombreux collègues et personnes de partout dans la province, je confirme mon intention de demeurer leader et de me présenter à nouveau aux prochaines élections provinciales. »

Higgs a cité la croissance économique et démographique de la province au cours de son mandat de premier ministre et a déclaré qu’il était important de « continuer à tirer parti de cet élan ».

Les prochaines élections sont prévues pour le 21 octobre 2024, même si la déclaration de Higgs n’a pas mentionné cette date et n’a pas exclu une campagne antérieure.

L’ancien cadre supérieur d’Irving Oil a été élu pour la première fois député provincial en 2010.

Il est devenu chef du parti PC en 2016 et a mené les conservateurs à une victoire serrée aux élections de 2018, remportant un siège de plus que les libéraux pour former un gouvernement minoritaire avec le soutien de l’Alliance du peuple.

Il a obtenu une majorité deux ans plus tard, en grande partie grâce à la gestion par son gouvernement de la pandémie de COVID-19 jusque-là.

Mais sa popularité en a pris un coup l’année suivante après un assouplissement prématuré des restrictions de santé publique et une augmentation ultérieure du nombre de cas.

Les changements apportés à la politique 713 ont déclenché une révolte du caucus

Plus tôt cette année, sa décision de modifier certaines parties de la politique 713, introduite en 2020 pour garantir un soutien minimum aux étudiants LGBTQ, a été le catalyseur d’une révolte du caucus.

Quatre ministres et deux députés conservateurs d’arrière-ban se sont rebellés en votant pour une motion libérale de l’opposition appelant le défenseur des enfants et de la jeunesse à examiner les changements – un appel qui a conduit à un rapport accablant du défenseur qualifiant la nouvelle politique d’inconstitutionnelle.

Deux ministres, Dorothy Shephard et Trevor Holder, ont démissionné à la suite de la révolte, affirmant que la centralisation du pouvoir au sein de son bureau allait à l’encontre des valeurs du parti PC.

Higgs a chassé les deux autres ministres du cabinet.

L’un d’eux, Jeff Carr, a déclaré qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections si Higgs restait à la tête du parti, et Shephard a déclaré qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait le faire.

L’offre de révision de la direction a échoué

Le Premier ministre avait déclaré à l’époque que les troubles pourraient l’inciter à rester.

« Si nous ne parvenons pas à mettre de l’ordre dans nos propres affaires afin d’avoir un bon processus de transition et de poursuivre sur la lancée de ce que vit actuellement la province, alors je ne peux pas m’éloigner de ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. » il a dit.

Certains membres populaires du PC ont également tenté de déclencher un vote de révision de la direction pour destituer Higgs, mais cela a échoué après que le parti a invalidé certaines des lettres soumises conformément aux règles du parti.

Si Higgs remporte la majorité aux prochaines élections, il sera le premier premier ministre à remporter deux majorités consécutives depuis Bernard Lord en 1999 et 2003.